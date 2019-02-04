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04 февраля 2019 12:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани состоялось первенство города по шахматам среди детских коллективов

С 30 января по 1 февраля в Казани на базе спортивной школы «Первая» состоялось первенство города по шахматам среди детских коллективов.

В соревнованиях, прошедших по круговой системе в 9 туров, приняли участие 10 команд. Состав каждой команды – 8 человек, в том числе 5 мальчиков, 1 девочка и 2 запасных.

Победителем соревнований стала команда «Ровесник, набравшая 49 очков из 54 возможных. Серебряным призером стала команда «Ботвинник», в активе которой 42 очка. Только по дополнительным показателям ей уступила команда АПТ.

Хозяйка турнира – спортивная школа «Первая» – финишировала на 7 месте, что является неплохим результатом, учитывая, что ребята из этой команды занимаются менее полугода и значительно уступают в опыте и мастерстве многим командам.

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