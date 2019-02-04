В Лениногорске прошло первенство Татарстана по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

04 февраля 2019 12:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Лениногорске состоялось Первенство Республики Татарстан по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди юношей и девушек, посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Александра Звягинцева. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из Казани, Альметьевска и Лениногорска.

Звягинцев Александр Владимирович руководил спортивной школой «Олимпийский резерв» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью с 1987 по 2009 год. За эти годы Александр Владимирович, как руководитель и специалист своего дела внес огромный вклад в развитие не только школы, но и данного вида спорта в Республике Татарстан.

Его организаторские способности, активная личная заинтересованность из года в год обеспечивали рост мастерства «летающих лыжников» и двоеборцев. Как руководитель педагогического коллектива Александр Владимирович много внимания уделял работе с тренерскими кадрами. Благодаря его усилиям за эти годы в школе сложился высокопрофессиональный стабильный состав тренеров.

Среди воспитанников школы – участники Зимних олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров в Италии, Канаде, Швеции, Германии, Австрии, Финляндии и других странах мира, участники Зимних студенческих Универсиад, абсолютные обладатели Кубка России, победители и призеры Всероссийских соревнований.

Лыжное двоеборье

Мальчики 2007 г.р. и моложе:

1 место: Чаплыгин Дмитрий (Казань)

2 место: Малыгин Егор (Казань)

3 место: Трифонов Роман (Альметьевск)

Девочки 2007 г.р. и моложе:

1 место: Носова Милана (Казань)

2 место: Сабирзянова Камилла (Казань)

3 место: Шарипова Эллина (Лениногорск, школа №13)

Младшие юноши 2004-2006 г.р.

1 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа № 2)

2 место: Галямов Роберт (Казань)

3 место: Ибряев Кирилл (Лениногорск, школа № 6)

Младшие девушки 2004-2006 г.р.

1 место: Логанина Элина (Казань)

2 место: Гафарова Гайдэ (Казань)

3 место: Архипова Даная (Казань)

Старшие юноши 2001-2003 г.р.

1 место: Васильев Даниэль (Лениногорск, ЛПК)

2 место: Ефимов Алексей (Лениногорск, школа №7)

3 место: Аракчеев Кирилл (Лениногорск, ЛНТ)

Прыжки на лыжах с трамплина

Мальчики 2007 г.р. и моложе:

1 место: Лямов Никита (Лениногорск, школа № 12)

2 место: Рохлин Даниил (Лениногорск, школа № 11)

3 место: Трифонов Роман (Альметьевск)

Девочки 2007 г.р. и моложе:

1 место: Логанина Элина (Казань)

2 место: Шарипова Эллина (Лениногорск, школа №13)

3 место: Носова Милана (Казань)

Младшие юноши 2004-2006 г.р.

1 место: Калимуллин Эмиль (Альметьевск)

2 место: Мухаметвалеев Рафаэль (Лениногорск, школа №8)

3 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа № 2)

Младшие девушки 2004-2006 г.р.

1 место: Логанина Элина (Казань)

2 место: Кравцова Надежда (Лениногорск, школа №8)

3 место: Гафарова Гайдэ (Казань)

Старшие юноши 2001-2003 г.р.

1 место: Ефимов Алексей (Лениногорск, школа №7)

2 место: Акимов Алексей (Лениногорск, школа №7)

3 место: Васильев Даниэль (Лениногорск, ЛПК)