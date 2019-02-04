В Лениногорске прошло первенство Татарстана по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью

В Лениногорске состоялось Первенство Республики Татарстан по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью среди юношей и девушек, посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Александра Звягинцева. В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из Казани, Альметьевска и Лениногорска.
Звягинцев Александр Владимирович руководил спортивной школой «Олимпийский резерв» по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью с 1987 по 2009 год. За эти годы Александр Владимирович, как руководитель и специалист своего дела внес огромный вклад в развитие не только школы, но и данного вида спорта в Республике Татарстан.
Его организаторские способности, активная личная заинтересованность из года в год обеспечивали рост мастерства «летающих лыжников» и двоеборцев. Как руководитель педагогического коллектива Александр Владимирович много внимания уделял работе с тренерскими кадрами. Благодаря его усилиям за эти годы в школе сложился высокопрофессиональный стабильный состав тренеров.
Среди воспитанников школы – участники Зимних олимпийских игр, чемпионатов мира среди юниоров в Италии, Канаде, Швеции, Германии, Австрии, Финляндии и других странах мира, участники Зимних студенческих Универсиад, абсолютные обладатели Кубка России, победители и призеры Всероссийских соревнований.
Лыжное двоеборье
Мальчики 2007 г.р. и моложе:
1 место: Чаплыгин Дмитрий (Казань)
2 место: Малыгин Егор (Казань)
3 место: Трифонов Роман (Альметьевск)
Девочки 2007 г.р. и моложе:
1 место: Носова Милана (Казань)
2 место: Сабирзянова Камилла (Казань)
3 место: Шарипова Эллина (Лениногорск, школа №13)
Младшие юноши 2004-2006 г.р.
1 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа № 2)
2 место: Галямов Роберт (Казань)
3 место: Ибряев Кирилл (Лениногорск, школа № 6)
Младшие девушки 2004-2006 г.р.
1 место: Логанина Элина (Казань)
2 место: Гафарова Гайдэ (Казань)
3 место: Архипова Даная (Казань)
Старшие юноши 2001-2003 г.р.
1 место: Васильев Даниэль (Лениногорск, ЛПК)
2 место: Ефимов Алексей (Лениногорск, школа №7)
3 место: Аракчеев Кирилл (Лениногорск, ЛНТ)
Прыжки на лыжах с трамплина
Мальчики 2007 г.р. и моложе:
1 место: Лямов Никита (Лениногорск, школа № 12)
2 место: Рохлин Даниил (Лениногорск, школа № 11)
3 место: Трифонов Роман (Альметьевск)
Девочки 2007 г.р. и моложе:
1 место: Логанина Элина (Казань)
2 место: Шарипова Эллина (Лениногорск, школа №13)
3 место: Носова Милана (Казань)
Младшие юноши 2004-2006 г.р.
1 место: Калимуллин Эмиль (Альметьевск)
2 место: Мухаметвалеев Рафаэль (Лениногорск, школа №8)
3 место: Галимов Булат (Лениногорск, школа № 2)
Младшие девушки 2004-2006 г.р.
1 место: Логанина Элина (Казань)
2 место: Кравцова Надежда (Лениногорск, школа №8)
3 место: Гафарова Гайдэ (Казань)
Старшие юноши 2001-2003 г.р.
1 место: Ефимов Алексей (Лениногорск, школа №7)
2 место: Акимов Алексей (Лениногорск, школа №7)
3 место: Васильев Даниэль (Лениногорск, ЛПК)