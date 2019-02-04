В Заинске прошли Всероссийские соревнования по корэш памяти Рината Фардиева

04 февраля 2019 12:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

1 и 2 февраля в ледовом дворце «Яшьлек» г. Заинск прошли Всероссийские соревнования по корэш памяти Р.Ш. Фардиева. В соревнованиях приняли участие около 180 борцов из 17 регионов РФ.

Итоги Всероссийских соревнований по корэш памяти Рината Фардиева (юноши)

В весовой категории 55 кг

1 место – Каюмов Нияз (Татарстан)

2 место – Камалов Дамир (Удмуртия)

3 место – Хакимов Артур (Ульяновск)

В весовой категории 65 кг

1 место – Бильданов Рафаэль (Оренбург)

2 место – Зарипов Ирек (Татарстан)

3 место – Фахрутдинов Ильнар (Башкортостан)

3 место – Хазбиев Ленар (Башкортостан)

В весовой категории 75 кг

1 место – Салимов Руслан (ХМАО)

2 место – Хусниев Нияз (Удмуртия)

3 место – Сафиуллов Султан (Ульяновск)

3 место – Сафиуллин Ильнур (Татарстан)

В весовой категории 85 кг

1 место – Сайфуллов Амин (Мордовия)

В весовой категории 90 кг

1 место – Пятачков Андрей (Оренбург)

2 место – Саматов Дамир (Татарстан)

3 место – Николаев Станислав (Татарстан)

В весовой категории 100 кг

1 место – Аминов Денис (Татарстан)

Сборная команды Республики Татарстан заняла 1 общекомандное место.

Итоги Всероссийских соревнований по корэш памяти Р.Ш.Фардиева (мужчины)

В весовой категории 60 кг

1 место – Хамидуллин Зульфат (Татарстан) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Камалов Ришат (ХМАО)

3 место – Халиуллин Алмаз (ХМАО)

3 место – Гайнеев Дмитрий (Оренбург)

В весовой категории 65 кг

1 место – Минмуллин Ильназ (Татарстан) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Демиев Ильназ (Кировская область)

3 место – Халяфутдинов Ильдар (Кировская область)

В весовой категории 70 кг

1 место – Зайнашев Равиль (ХМАО) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Янтиллин Руслан (Башкортостан)

3 место – Сафин Артур (Удмуртия)

3 место – Самигуллин Фанзиль (Марий Эл)

В весовой категории 75 кг

1 место – Гадершин Булат (Удмуртия) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Садиков Ленар (Удмуртия)

3 место – Каримов Марат (Татарстан)

3 место – Зулькарнаев Артур (Башкортостан)

В весовой категории 80 кг

1 место – Мингалиев Ринат (Татарстан) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Каримуллин Динар (Татарстан)

3 место – Рузметов Карим (Самара)

3 место – Галлямов Мунир (Марий Эл)

В весовой категории 85 кг

1 место – Асхадуллин Салават (Татарстан) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Калимуллин Ренас (Удмуртия)

3 место – Карипов Рустем (Ульяновская область)

3 место – Салахутдинов Раиль (Кировская область)

В весовой категории 90 кг

1 место – Зайнетдинов Айгиз (ХМАО) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Самигуллин Айрат (Татарстан)

3 место – Вышинский Никита (Ярославская область)

3 место - Галиев Нафис (Кировская область)

В весовой категории до 100 кг

1 место – Сыртаев Айнур (Башкортостан) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Зайнуллин Наиль (Татарстан)

3 место – Исламов Рустем (ЯНАО)

3 место – Нигматуллин Раиф (Удмуртия)

В весовой категории св.100 кг

1 место – Гилязетдинов Рамис (Удмуртия) выполнил норматив Мастер спорта

2 место – Авхадиев Рамис (Марий ЭЛ)

3 место – Рафиков Валерий (Оренбург)

3 место – Газизуллин Ильяс (Татарстан)

Сборная команды Республики Татарстан заняла 1 общекомандное место.

В рамках Всероссийских соревнований также прошли Республиканские соревнования по корэш среди юношей 2001-2002 г.р.

В весовой категории 55 кг

1 место – Шайдуллин Альфис (Нижнекамск)

2 место – Зигангараев Алмаз (Нижнекамск)

3 место – Каюмов Айнур (Тюлячи)

3 место – Халиуллин Ильназ (Богатые Сабы)

В весовой категории 65 кг

1 место – Колесников Виталий (Набережные Челны)

2 место – Мингазов Мурат (Высокая Гора)

3 место – Зубаиров Даниль (Альметьевск)

3 место – Шайхуллов Булат (Нижнекамск)

В весовой категории 75 кг

1 место – Гарифьянов Искандер (Альметьевск)

2 место – Васильев Вадим (Тюлячи)

3 место – Калимзянов Айнур (Кукмор)

3 место – Мавлин Эмиль (Тюлячи)

В весовой категории 85 кг

1 место – Шириев Расим (Альметьевск)

2 место – Юнусов Булат (Мамадыш)

3 место – Авхадиев Динар (Нижнекамск)

3 место – Динмухаметов Марсель (Мамадыш)

В весовой категории 90 кг

1 место – Хузин Фарис (Актаныш)

2 место – Николаев Ринат (Богатые Сабы)

3 место – Ямалиев Ильсаф (Мамадыш)

В весовой категории 110 кг

1 место – Сахабиев Альберт (Заинск)

2 место – Хабибуллин Ильдар (Казань)

3 место – Хасаншин Эльмир (Нижнекамск)

3 место – Шакиров Альберт (Заинск)

Общекомандные результаты:

1 место – г. Нижнекамск

2 место – г. Альметьевск

3 место – Мамадышский район