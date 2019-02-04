Лыжные гонки: россыпь медалей и путевка в Тюмень - Советский спорт
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04 февраля 2019 12:21Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Лыжные гонки: россыпь медалей и путевка в Тюмень

На первенстве Сибирского федерального округа по лыжным гонкам новосибирцы завоевали восемь медалей: две золотых, три серебряных и три бронзовых.

Кроме того, сборная нашей области одержала победу в командном зачете. Соревнования прошли в поселке Вершина Тёи (Республика Хакасия) с 30 января по 3 февраля.

На высшую ступень пьедестала поднялись Михаил Седнев и Вячеслав Толкачев: Михаил лидировал на дистанции 15 км свободным стилем, Вячеслав – на дистанции 10 км классическим стилем.

Все три серебряных награды достались Кристине Казанцевой – она финишировала второй на «пятерке» классикой, на «десятке» свободным стилем и в классическом спринте.

Бронзу добыли: Вячеслав Толкачев (15 км, свободный стиль), Наталья Димова и Родион Колесников (оба – спринт, классика).

Благодаря высоким результатам, показанным в индивидуальных видах программы, наши молодые спортсмены стали в общекомандном зачете первыми, оставив на второй и третьей ступенях пьедестала Томскую область и Красноярский край соответственно.

Минувшие соревнования стали отборочными на финал IX зимней Спартакиады учащихся России: решающие старты лыжников в ее рамках состоятся с 12 по 17 марта в Тюмени. Вместе с названными спортсменами Новосибирскую область на финале будут представлять Никита Писарев, Илья Тихоненко, Александра Дульцева, Виктория Жиронкина и Екатерина Мегедь.

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