В Нижнекамске завершился Фестиваль боевых искусств

04 февраля 2019 12:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

1 и 2 февраля 2019 года в «Доме народного творчества» г. Нижнекамск состоялся XII Фестиваль боевых искусств.

Организаторами известного в России и за её пределами традиционного фестиваля выступили Нижнекамское отделение Российского Союза Боевых Искусств и Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан.

Ежегодное масштабное событие в мире боевых искусств проводится с целью популяризации единоборств и демонстрации классической и боевой техники, а также обмена опытом и выявления лучших бойцов Татарстана.

Почётными гостями мероприятия стали руководитель Исполкома Российского Союза боевых искусств по РТ Александр Даренков, девятикратный чемпион Тайланда по муай тай господин Паяо Краджанграт, чемпион мира по киокусинкай Сенсэй Максим Шевченко (мастер спорта Международного класса по киокусинкай), заместитель генерального директора Международной Профессиональной бойцовской лиги «ТАТФАЙТ» Иван Платцев, начальник Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ Айгуль Аитова, руководитель Нижнекамского отделения Российского Союза боевых искусств Ирек Фаррахов (исполнительный директор и главный тренер Федерации киокусинкай РТ).

В рамках фестиваля состоялись мастер-классы почётных гостей для участников мероприятия, а также всех любителей и ценителей боевых искусств. На сцене Дома народного творчества прошли 6 полноконтактных поединков по киокусинкай и панкратиону, показательные выступления по ушу, яркие творческие номера певцов, танцевального коллектива, квартета барабанщиков. Украшением фестиваля стало шоу «Для тех, кто видел все» от дуэта «Калуцких – Четверкин», известных акробатов, мировых рекордсменов Гиннеса, победителей «Минуты славы».

По итогам мероприятия победители и призёры награждены специальными кубками и медалями. Руководитель Нижнекамского отделения Российского Союза Боевых искусств Ирек Фаррахов награждён Благодарственным письмом руководства РСБИ за вклад в развитие и популяризацию боевых искусств и спортивных единоборств в Российской Федерации.