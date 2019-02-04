Сахалинская область взяла больше всех медалей на первенстве ДФО по лыжным гонкам

04 февраля 2019 12:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Южно-Сахалинске подвели итоги первенства Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения.

Торжественная церемония награждения победителей и призёров прошла в ДК «Родина» в минувшее воскресенье. Всего в соревнованиях участвовало 72 спортсмена из Камчатского, Хабаровского и Приморского краёв, Республики Бурятия и Саха (Якутия), Амурской, Магаданской и Сахалинской областей.

В первый соревновательный день лыжники померились силами в индивидуальной гонке свободным стилем на 10 км. По итогу заезда победу одержала Вероника Степанова с Камчатки с результатом 28:14:2 минут. Второй финишировала сахалинка Анна Кожинова, её время - 30:32:3 минут. Замкнула тройку лидеров островная лыжница Эльвира Канаева, уложившись в 30:38:4 минут. Среди юношей медаль высшей пробы на 15 км завоевал островитянин Степан Хомик, преодолев трассу за 39:37:5 минут. Серебро досталось Андрею Коконкину из Якутии (40:00:3), а бронза - хабаровчанину Даниле Лямкину (40:05:8).

В спринте классическим стилем первым стал Андрей Коконкин из Якутии (3:34:50), вторым Антон Дакич из Бурятии (3:34:63), а третьим сахалинец Степан Хомик (3:37:12). Среди представительниц прекрасной половины вновь призовые места заняли Вероника Степанова (4:09:05), Эльвира Канаева (4:12:84) и Анна Кожинова (4:16:22).

В классике на 10 км среди юношей равных не было островитянину Степану Хомику (29:00:5), серебро взял Андрей Коконкин из Якутии (30:00:1), а бронзу – Константин Лапшин из Хабаровска (30:28:4). Среди девушек быстрее всех 5-киллометровую дистанцию преодолела сахалинка Анна Кожинова с результатом 17:34:5 минут, на второй строчке Эльвира Канаева (17:59:8), а на третьей – камчадалка Вероника Степанова (18:01:9).

В эстафете (4 этапа по 5 км) среди юношей победили хабаровчане (Максим Скирда, Константин Лапшин, Михаил Шестаков и Данила Лямкин). Сахалинская область заняла второе место, серебро региону принесли Кирилл Кичигин, Игорь Быков, Владислав Гринченко и Степан Хомик. Бронзу завоевала Якутия – Владислав Парфёнов, Фёдор Попов, Илья Заворотных и Андрей Коконкин. В противостоянии между девушками (4 этапа по 3 км) выиграли сахалинки. Радость победы разделили Анна Кожинова, Мария Коломиец, Елизавета Пуненкова и Эльвира Канаева. Серебро взял Хабаровский край – Мария Рубцова, Ксения Андреянова, Мария Носова, Арсения Гресева. Почётное третье место вновь заняла сахалинская команда в составе – Ульяна Никулова, Дарья Морозова, Ульяна Гейст и Вероника Шабалина.

Таким образом, больше всех медалей на турнире взяла Сахалинская область, в арсенале островитян 12 наград (4 золотых, 4 серебряных и 4 бронзовых).