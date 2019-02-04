Более 200 поклонников конькобежного спорта Чувашии стали участниками соревнований «Лед надежды нашей»

04 февраля 2019 12:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

Традиционные массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» проходят уже не один десяток лет и ежегодно охватывает всю страну. В этом году тысячи конькобежцев вышли на лёд в десятках регионах России, в том числе и Чувашии.

Центральной же площадкой всероссийского турнира в нашей республике стал открытая ледовая арена на стадионе им.А.Г.Николаева в Новочебоксарске. Участники – школьники с 1 по 11 классы в четырёх возрастных группах, а также мужчины и женщины 18-27 лет и 28 лет и старше состязались на дистанциях 50 и 100 метров.

В торжественной церемонии открытия турнира приняли участие первый заместитель министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Эльвира Матренина, руководитель Федерации конькобежного спорта республики Александр Никандров, начальник отдела физической культуры и спорта администрации г.Новочебоксарск Екатерина Кащеева, мастер спорта страны по конькобежному спорту Надежда Фёдорова.

Приветствуя участников соревнования Эльвира Матренина подчеркнула, что неслучайно эти масштабные соревнования проходят в Новочебоксарске, ведь он сегодня является одним из центров развития конькобежного спорта в республике. Ежегодно в зимнее время здесь заливается один из лучших открытых ледовых арен, на котором тренируются как спортсмены, так и любители конькобежного спорта. «Турнир «Лёд надежды нашей» проходит уже не первый год и привлекает конькобежцев всех возрастов. Это говорит о том, что популярность массового спорта растёт, физкультурой и здоровым образом жизни увлекаются всё больше и больше граждан. Мы уверенно двигаемся к выполнению задачи, которую поставил Президент Владимир Путин – 55% систематически занимающихся спортом и физической культурой», - отметила Эльвира Матренина. Она пожелала всем участникам соревнований хорошего настроения, удачи и высоких спортивных результатов.

Позже Эльвира Матренина вместе с мастерами спорта России Надеждой Фёдоровой и Галиной Казанбаевой приняла участие в женском забеге на 100 метров. Всего участники разыграли 12 комплектов медалей. Открыл соревнования самые юные любители конькобежного спорта. Мальчики и девочки – учащиеся 1- 2 классов оспаривали титул сильнейшего в беге на 50 метров. В упорной борьбе победу в этом забеге одержали Александр Соловьёв из Чебоксарской СОШ №28 и Анастасия Кудрявцева, представляющая республиканскую Спортивную школу олимпийского резерва №2. Среди учащихся 3-5 классов на этой же дистанции самыми быстрыми оказались Акулина Егорова (СШОР №2) и Никита Родионов (Гимназия №2 г.Чебоксары). В 100-метров забеге школьников 6-8 классов лучшие результаты показали Валерия Лаврентьева (Гимназия №46 г.Чебоксары) и Иван Демьянов (СОШ №17 г.Новочебоксарск). В забеге старшеклассников победу праздновали Юрий Малашин (Лицей №4 г.Чебоксары) и Анна Никифорова (Гимназия №1 г.Чебоксары). В группе участников в возрасте до 27 лет с большим отрывом выиграли забеги мастера спорта страны Надежда Фёдорова и Николай Зайцев. В самой старшей возрастной группе лидировала опытная конькобежка Галина Казанбаева.

Стоит отметить, массовые соревнования «Лёд надежды нашей» в этот день также проводились в посёлке Вурнары и г.Канаш.