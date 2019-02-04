Сотрудники агентства по труду и занятости стали лучшими в бадминтоне - Советский спорт
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04 февраля 2019 12:30Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Сотрудники агентства по труду и занятости стали лучшими в бадминтоне

Очередной этап VIII Спартакиады среди команд органов исполнительной и законодательной власти островного региона прошёл на Сахалине. На этот раз трудовые коллективы выявили сильнейшего в бадминтоне.

В скорости и мастерстве владения ракеткой померились силами 13 команд.

На торжественной церемонии открытия соревнований участников приветствовал ведущий советник департамента физкультуры и спорта областного министерства спорта, туризма и молодёжной политики Денис Осидулов. Он пожелал всем удачи и ярких побед.

По итогу игровых баталий победу одержали сотрудники агентства по труду и занятости населения Сахалинской области. Серебро завоевало агентство по обеспечению деятельности мировых судей, а замкнула тройку лидеров Облдума.

В следующий раз участники спартакиады сыграют в настольный теннис. Состязания пройдут в марте.

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