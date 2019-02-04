Анжелика Оботурова из Троицко-Печорска завоевала бронзу первенства России по пауэрлифтингу

04 февраля 2019 12:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Спортсмены сборной Республики Коми выступили на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу. Соревнования, собравшие 310 участников, прошли в Москве на прошедшей неделе.

Как сообщили в федерации паэурлифтинга, воспитанница тренера Виталия Ялынычева Анжелика Оботурова из Троицко-Печорска завоевала третье место в весе до 43 кг.

«Анжелика перевыполнила норматив кандидата в мастера спорта и попала в резерв сборной России. Она установила четыре рекорда Республики Коми – в приседанях, жиме, тяге и сумме троеборья», - отметила секретарь федерации Екатерина Братусь.

В приседаниях Анжелике покорился вес 95 кг, в жиме - 55 кг, в тяге - 100 кг. Сумма троеборья составила 250 кг.

Сыктывкарцы Ярослав Елфимов и Иван Бондарев в своих категориях показали пятый результат.

Серебряный призер первенства мира по пауэрлифтингу Маргарита Васильева дебютировала на чемпионате среди мужчин и женщин. В одной из сильнейших категорий турнира до 52 кг спортсменка заняла шестое место.