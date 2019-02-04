Анжелика Оботурова из Троицко-Печорска завоевала бронзу первенства России по пауэрлифтингу

Спортсмены сборной Республики Коми выступили на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу. Соревнования, собравшие 310 участников, прошли в Москве на прошедшей неделе.
Как сообщили в федерации паэурлифтинга, воспитанница тренера Виталия Ялынычева Анжелика Оботурова из Троицко-Печорска завоевала третье место в весе до 43 кг.
«Анжелика перевыполнила норматив кандидата в мастера спорта и попала в резерв сборной России. Она установила четыре рекорда Республики Коми – в приседанях, жиме, тяге и сумме троеборья», - отметила секретарь федерации Екатерина Братусь.
В приседаниях Анжелике покорился вес 95 кг, в жиме - 55 кг, в тяге - 100 кг. Сумма троеборья составила 250 кг.
Сыктывкарцы Ярослав Елфимов и Иван Бондарев в своих категориях показали пятый результат.
Серебряный призер первенства мира по пауэрлифтингу Маргарита Васильева дебютировала на чемпионате среди мужчин и женщин. В одной из сильнейших категорий турнира до 52 кг спортсменка заняла шестое место.
«Для меня это был первый чемпионат. Соперники сильные, у всех большой опыт. Будем исправлять ошибки, восстанавливаться и готовиться к новым стартам», - поделилась Маргарита Васильева.