Омские гимнастки выиграли медали на первенстве России

04 февраля 2019 12:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В командном зачете омички помогли сборной Сибирского федерального округа.

В Казани завершилось первенство России по художественной гимнастике. В турнире приняли участие более 200 спортсменок, представляющих все федеральные округа. В составе сборной СФО выступили омские спортсменки Екатерина Пантелеева, Анастасия Симакова, София Яковлева и Майя Колобовникова. Они серьезно помогли сибирской дружине, которая в командном зачете завоевала бронзовые медали.

Отлично спортсменки Центра подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике выступили в личном первенстве. В отдельных видах дважды в число призеров попала Анастасия Симакова. Она была второй в упражнении с мячом (результат – 18,150), уступив москвичке Диане Симошиной 0,3 балла, и третьей – в упражнении со скакалкой (17,050), проиграв победительнице Лале Крамаренко 0,65 балла. В многоборье Симакова заняла 4-е место. Также в десятку лучших попала Екатерина Пантелеева.

Успешно выступили более младшие спортсменки. В десятку лучших среди гимнасток 2007-2008 годов рождения вошли Майя Колобовникова (5-е место) и София Яковлева (6-е место), показавшие одинаковую сумму баллов после четырех упражнений – 58,800.

Среди спортсменок 2009 года рождения в шаге от пьедестала остановилась Ульяна Янус, по сумме многоборья показавшая результат 51,400 балла. Чемпионкой стала москвичка Алина Букитерова (53,850).