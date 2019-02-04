Кубок Омской области по бадминтону назвал сильнейших

04 февраля 2019 12:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В СДЮСШОР № 10 завершился Кубок Омской области по бадминтону. Турнир собрал более 50 спортсменов, которые оспаривали медали в мужском и женском одиночном и парном разрядах, а также миксте.

Максимальный результат на турнире показал Игорь Вдовин, который стал обладателем Кубка сразу в трех категориях: в одиночной мужской, парной мужской (вместе с Анатолием Незнамовым) и смешанной парной (вместе с Елизаветой Пятиной).

Три медали на соревнованиях выиграла мастер спорта, неоднократный победитель и призер всероссийских и международных стартов Елизавета Пятина. Она стала чемпионкой в личном первенстве, а также смешанном парном разряде вместе с Игорем Вдовиным. «Серебро» титулованной омичке досталось в парном женском разряде, где она выступала с Олесей Олефир.

К слову, Пятина и Олефир в финале уступили паре Мария Панина – Вероника Борисова. Для Паниной эта награда была не единственной на турнире. Также Мария стала второй в одиночном разряде (уступив в финале Пятиной) и третьей – в миксте (вместе с Вадимом Теслей).

Что касается остальных призеров, то серебряные награды выиграли Вадим Тесля (мужской одиночный), Максим Ожерельев и Георгий Старков (мужской парный), Андрей Аникин и Ирина Кадермас (смешанный парный). «Бронза» досталась Георгию Старкову (мужской одиночный), Веронике Борисовой (женский одиночный), Вадиму Тесле и Дмитрию Ляуферу (мужской парный), Софье Стукало и Екатерине Волеговой (женский парный).

Теперь сильнейшие спортсмены региона будут готовиться к турниру в Екатеринбурге. В столице Урала сначала пройдут юношеские соревнования, а затем взрослые. За медали поборются Елизавета Пятина, Мария Панина, Вероника Борисова и Вадим Тесля.

В Омске ближайший турнир пройдет 2-3 марта – первенство Омской области для спортсменов в возрасте до 15 лет.