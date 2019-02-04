Айдар Метшин: Нижнекамск гордится статусом столицы вольной борьбы Поволжья

04 февраля 2019 14:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

3 февраля седьмой по счету турнир на призы мастера спорта Советского Союза и мецената Ленара Гаянова собрал на ковре спорткомплекса «Ярыш» (г.Нижнекамск) более 400 юношей в возрастных категориях до 11 и до 13 лет. Новшеством соревнований этого года стал допуск к участию только победителей и призеров региональных и окружных соревнований.

Высокая конкуренция между борцами была обеспечена и серьезным составом приезжих команд – юношескими сборными Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Якутии, Республики Коми, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области, Ивановской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областей, регионами Поволжья и командами Татарстана. Традиционным гостями турнира стали вольники Казахстана, которые в этом году представили на соревнованиях спортшколы четырех городов своей республики. Как рассказали многие представители команд, турнир в Нижнекамске также пользуется большой популярностью благодаря уровню организации и серьезным призовым фондом.

Выступая перед спортсменами мэр Нижнекамска Айдар Метшин поблагодарил тренеров города, которые за последние годы достигли существенных результатов и вывели этот вид спорта в число приоритетных. «Вольная борьба неразрывно связана с нашим городом и стала его символом и брендом. Заниматься вольной борьбой у нас престижно, все большее количество детей записываются в секции, они хотят трудиться и становиться первыми. Отрадно, что сейчас в этом виде спорта мы лидеры не только в республике, но и во всем округе. Нижнекамск гордится статусом столицы вольной борьбы Поволжья», - отметил Метшин.

Слова градоначальника подтвердил и председатель Совета муниципальных образований РТ, президент Федерации спортивной борьбы РТ Экзам Губайдуллин подчеркнув, что Нижнекамск безусловный лидер спортивных стартов в ПФО по всем возрастам.

Награждая победителей и призеров организатор соревнований и воспитанник нижнекамской школы борьбы Ленар Гаянов сообщил, что турнир достиг планки обрести международный статус, изменить формат и площадку проведения. «Я настолько люблю вольную борьбу и предан ей, что готов проводить и поддерживать соревнования хоть ежедневно. Я благодарен своим учителям, наставниками и всему тренерскому штабу Нижнекамска, что в суровые 90-годы, времена кризисов и нестабильности – они не бросили своих учеников и отдали им свое сердце», - отметил Ленар Гаянов.