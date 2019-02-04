В Красноярске будет установлен 24-часовой национальный рекорд по скандинавской ходьбе

04 февраля 2019 14:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В пятницу, 8 февраля, в эко-парке «Гремячая грива» (пр. Свободный, 82, стр. 1) будет дан старт 24-часовому национальному рекорду по скандинавской ходьбе. Автором достижения станет российский ультрамарафонец Дмитрий Ерохин.

Старт назначен на 11:00 8 февраля, финиш – 11.00 9 февраля. Поклонникам скандинавской ходьбы организаторы предоставляют возможность присоединиться к знаменитому марафонцу на дистанции до 30 минут.

За час до финиша, 9 февраля в 10:00, состоится массовый старт, где красноярцы смогут прикоснуться к рекорду и пройти часть пути вместе с Дмитрием Ерохиным. Приглашаются все желающие поддержать национальный рекорд. На финише участники события смогут сделать памятное фото с Дмитрием, получить автограф-карту российского рекордсмена.

Дмитрий Ерохин – российский ультрамарафонец (трейлраннер), путешественник, общественный деятель, популяризатор беговых видов спорта и здорового образа жизни. Установил четыре неофициальных рекорда, преодолев Золотое кольцо России (дважды), Калмыкию, Сахалин. Член Русского географического общества. Википедист, с 2009 года участник международного движения Викимедиа. Основатель российского 100 Marathon Club.

После старта, с 11.00 до 21.00 8 февраля, для поклонников скандинавской ходьбы будут организованы консультации представителей красноярского краевого регионального отделения Российской Федерации северной (скандинавской) ходьбы. У гостей мероприятия будет возможность посетить мастер-класс по данному направлению от сертифицированного инструктора Ксении Кацер.