Спортсменка из Ивановской области показала лучший результат сезона в Европе в беге на 800 метров 

04 февраля 2019 15:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

Уроженка Приволжска Александра Гуляева на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в помещении «Русская зима» показала лучший результат сезона в Европе в беге на 800 метров. В соревнованиях приняли участие ведущие российские легкоатлеты, победители и призеры Олимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы.

Представительница Ивановской области Александра Гуляева стала победительницей на дистанции 800 метров, показав второй результат сезона в мире и первый в Европе. Она преодолела 800-метровую дистанцию за 1 минуту 59,37 секунды. Это время стало личным рекордом для приволжской спортсменки. «Пока сама не поняла, что произошло. Рубеж двух минут преодолен. Приятно, когда понимаешь, что тренировочный процесс выстроен правильно и это приносит результат. Основная цель — подготовка к летнему сезону», – рассказала Александра Гуляева.

На соревнованиях в беге на 60 метров также приняли участие еще две представительницы Ивановской области – Татьяна Некрасова и Анна Кукушкина, которая в настоящее время представляет Московскую область и Ямало-ненецкий автономный округ. Сейчас все спортсменки готовятся к Чемпионату России в помещении, который пройдет с 13 по 15 февраля в Москве.