Бусат Расулов завоевал золото на всероссийском турнире по вольной борьбе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 февраля 2019 15:05Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Бусат Расулов завоевал золото на всероссийском турнире по вольной борьбе

На всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей в Нижнекамске Бусат Расулов завоевал первое место в весовой категории до 35 кг. В турнире, проходившем с 2 по 3 февраля, участвовали 400 спортсменов из 35 регионов.

Как сообщили в спортшколе №2, Бусат Расулов провёл 5 схваток и во всех одержал победу. Всего в его категории было 33 участника.

Всероссийский турнир по вольной борьбе «М7» проводится в седьмой раз. Высокая конкуренция между борцами была обеспечена серьезным составом приезжих команд – юношескими сборными Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Якутии, Республики Коми, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области, Ивановской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областей, регионами Поволжья и командами Татарстана. Традиционными гостями турнира стали вольники Казахстана.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта