Бусат Расулов завоевал золото на всероссийском турнире по вольной борьбе

04 февраля 2019 15:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

На всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей в Нижнекамске Бусат Расулов завоевал первое место в весовой категории до 35 кг. В турнире, проходившем с 2 по 3 февраля, участвовали 400 спортсменов из 35 регионов.

Как сообщили в спортшколе №2, Бусат Расулов провёл 5 схваток и во всех одержал победу. Всего в его категории было 33 участника.

Всероссийский турнир по вольной борьбе «М7» проводится в седьмой раз. Высокая конкуренция между борцами была обеспечена серьезным составом приезжих команд – юношескими сборными Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Якутии, Республики Коми, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы и Московской области, Ивановской, Свердловской, Астраханской, Оренбургской областей, регионами Поволжья и командами Татарстана. Традиционными гостями турнира стали вольники Казахстана.