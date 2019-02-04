«Лыжня России-2019» пройдет в Казани на трех площадках

04 февраля 2019 15:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В традиционных забегах примут участие не менее 20 тыс. жителей города.

9 февраля в Казани и муниципальных образованиях Республики Татарстан пройдет XXXVII открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019» и республиканские соревнования «Лыжня Татарстана – 2019».

В этом году 73 региона Российской Федерации примут участие в этом грандиозном спортивном празднике. Казань является постоянным участником данного движения с 2005 года. Ожидается, что 9 февраля в традиционных забегах примут участие не менее 20 тыс. жителей города.

Для удобства жителей Казани в 2019 году старты пройдут на трех площадках:

– в Горкинско-Ометьевском лесопарке. Церемония открытия – в 9:50;

– в пойме р.Казанка по ул. Гаврилова. Начало мероприятия – в 10:30;

– на стадионе «Локомотив» в пос. Юдино. Церемония открытия – в 10:45.

Основной старт «Лыжни России-2019» по традиции состоится на стадионе «Локомотив». Здесь на лыжню выйдут руководители республиканских и городских служб и ведомств, а также подготовленные спортсмены. На этой площадке старты запланированы с 9:30 – для спортсменов на 5 и 10 км. Для удобства выбравших данную площадку будет организована «перехватывающая» парковка вдоль дороги ведущей к оз.Изумрудное.

Желающим принять участие в празднике спорта и здорового образа жизни необходимо пройти процедуру регистрации, где участникам необходимо предъявить персональные данные и справку о медицинском допуске, а также получить стартовый комплект – нагрудный номер и шапочку. Работать мандатная комиссия будет с 4 по 8 февраля в пресс-центре Центрального стадиона (ул.Ташаяк, 2) с 9:00 до 17:00.

Лыжные гонки являются одним из самых популярных видов спорта в Татарстане. По итогам 2018 года численность занимающихся лыжными гонками в республике составила более 26 тысяч человек. При этом на старт «Лыжни России-2018» и «Лыжни Татарстана» вышли 169 169 татарстанцев.

В муниципальных районах Республики Татарстана традиционно также пройдут массовые старты «Лыжни Татарстана». В этом году гонка пройдет в том числе на 16 новых модульных лыжных базах, открытых в 2018 году на территории 16 районов республики – в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Лаишевском, Нижнекамском, Тетюшском и Черемшанском районах.

Необходимо отметить, что все модульные лыжные базы изначально оборудованы помещениями для хранения и обслуживания лыж, определенным количеством комплектов лыжной экипировки, снегоходом и помещением для его хранения. При этом балансодержателями объектов являются муниципальные образования либо детские юношеские спортивные школы.

Информацию о времени и местах проведения «Лыжни России» и «Лыжни Татарстана» в муниципальных образованиях РТ можно будет уточнить в Исполнительных комитетах МО.

Ожидается, что по всей России на лыжню выйдут более 500 тысяч жителей. Все больше любителей активного отдыха в этот день встают на лыжи чтобы поучаствовать в массовом старте. Для них систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в массовой гонке – доброй традицией.

«Лыжня России» на протяжении десятилетий объединяет поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. У этого яркого, масштабного зимнего праздника славная история и с каждым годом «Лыжня России» становится все более значительным событием в спортивной жизни всей страны.