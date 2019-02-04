В Иванове завершилось Первенство ЦФО по тхэквондо

04 февраля 2019 18:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

В ивановском спортивном комплексе «Энергия» в субботу, 2 февраля, прошло Первенство Центрального федерального округа по тхэквондо среди юниоров и юниорок до 21 года.

В соревнованиях приняли участие 180 спортсменов из 13 регионов центральной России. Ивановскую область на соревнованиях представляли 14 спортсменов из городской спортивной школы № 7 и областной спортивной школы №8 «Спартак».

о итогам соревнований сборная команда Ивановской области завоевала 10 медалей. В весовой категории до 58 килограммов золото завоевал победитель Первенства Европы 2017 года Илья Данилов. Участник Первенства Европы 2018 года Евгений Боев стал победителем в весовой категории до 63 килограммов. Еще одна золотая медаль в копилку сборной команды Ивановской области досталась по итогам выступлений в весовой категории свыше 87 килограммов. Победителем в этой весовой категории стал Магомед Магомедов. Серебряный призер Первенства Мира 2018 года Анастасия Носова из- за травмы не смогла принять участие в финальном поединке и завоевала серебро. Еще одна представительница Ивановской области – Анастасия Зарезина стала второй в весовой категории до 53 килограммов.

Артем Аксенов завоевал серебро в весовой категории до 58 килограммов. Еще одну серебряную медаль в копилку сборной команды Ивановской области принес Алесей Акконен, выступавший в весовой категории до 63 килограммов. Бронзовые медали Первенства ЦФО завоевали Ярослав Черкасов, Арзу Бабаева, Маргарита Казанская и Дарья Балашевич. Подготовкой спортсменов руководили тренеры Дмитрий Маньшин, Артем Анисенко, Артем Барышников, Артур Кан и Арзуман Казарян. В общем зачете сборная команда Ивановской области заняла второе место, уступив лишь команде Московской области. Добавим, что в понедельник, 4 февраля, сильнейшие спортсмены Ивановской области отправились на Международный рейтинговый турнир по тхэквондо в Турцию.