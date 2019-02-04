В Буинске завершился Республиканский финал Всероссийских соревнований «Золотая шайба»

04 февраля 2019 18:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Ледовом дворце «Арктика» состоялось торжественное награждение и закрытие финала республиканского этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов 2006-2007 г.р. клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова

В Ледовом дворце «Арктика» состоялось торжественное награждение и закрытие финала республиканского этапа всероссийских соревнований юных хоккеистов 2006-2007 г.р. клуба «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова с участием главного Федерального инспектора РТ Рената Тимерзянова, главы района Марата Зяббарова, председателя Исполкома Высшего Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» Алсу Тархановой, регионального председателя клуба «Золотая шайба», главного судьи Михаила Бойцова, помощника исполнительного директора Федерации хоккея РТ по организации соревнований и судейства Владимира Суслова, начальника отдела по делам молодежи, спорта и туризма Буинского муниципального района Евгения Илюшина.

В соревнованиях приняли участие 8 команд из города Казани, Елабужского, Черемшанского, Кукморского, Агрызского, Заинского, Зеленодольского и Буинского районов республики. По итогам трехдневных состязаний победу одержала команда «Ягуар» Кукморского района, серебро у команды «Тигры» Зеленодольского района, бронзовыми стали «Яшьлек» Заинского района. Были определены и лучшие игроки «Золотой шайбы»:

Лучший вратарь – Сергеев Кирилл (команда «Тигры», г. Зеленодольск);

Лучший защитник – Ганиев Амир (команда «Ягуар», г.Кукмор);

Лучший нападающий – Гришин Данил ( команда «Яшьлек», г.Заинск);

Лучший игрок – Зинин Станислав (команда «Арктика», г. Буинск).

Также командам были вручены денежные сертификаты и сертификаты на получение комплекта клюшек.