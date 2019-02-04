Студенческая сборная РТ по кикбоксингу приняла участие в Чемпионате России - Советский спорт
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04 февраля 2019 18:03Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Студенческая сборная РТ по кикбоксингу приняла участие в Чемпионате России

С 31 января по 3 февраля город Омск объединил на своей площади более 150 лучших студентов кикбоксёров из 33 высших учебных заведений страны.

С 31 января по 3 февраля город Омск объединил на своей площади более 150 лучших студентов кикбоксёров из 33 высших учебных заведений страны. Нашу республику представляли студенты 2 курса Поволжской академии спорта. Джафаров Тимофей, немного уступив победителю Кубка мира, мастеру спорта международного класса из Санкт-Петербурга, в полуфинале завоевал бронзовую медаль в разделе фулл-контакт. Мамаджанов Мунир, став бронзовым призёром в разделе К-1, вошёл в резервный состав студенческой сборной команды страны для поездки на Чемпионат Европы, который пройдёт в г. Загребе, Хорватия с 30 июля по 4 августа 2019. Саяпов Артём так же стал обладателем бронзовой медали в своей весовой категории. Тренером кикбоксеров, представлявших Республику Татарстан, является Ильназ Ирекович Сайфуллин - Заслуженный Мастер Спорта России, старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта Поволжской академии спорта.

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