Студенческая сборная РТ по кикбоксингу приняла участие в Чемпионате России

04 февраля 2019 18:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 31 января по 3 февраля город Омск объединил на своей площади более 150 лучших студентов кикбоксёров из 33 высших учебных заведений страны.

С 31 января по 3 февраля город Омск объединил на своей площади более 150 лучших студентов кикбоксёров из 33 высших учебных заведений страны. Нашу республику представляли студенты 2 курса Поволжской академии спорта. Джафаров Тимофей, немного уступив победителю Кубка мира, мастеру спорта международного класса из Санкт-Петербурга, в полуфинале завоевал бронзовую медаль в разделе фулл-контакт. Мамаджанов Мунир, став бронзовым призёром в разделе К-1, вошёл в резервный состав студенческой сборной команды страны для поездки на Чемпионат Европы, который пройдёт в г. Загребе, Хорватия с 30 июля по 4 августа 2019. Саяпов Артём так же стал обладателем бронзовой медали в своей весовой категории. Тренером кикбоксеров, представлявших Республику Татарстан, является Ильназ Ирекович Сайфуллин - Заслуженный Мастер Спорта России, старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта Поволжской академии спорта.