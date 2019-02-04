04 февраля 2019 18:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов.

На стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе состоялся розыгрыш первенства республиканской спортивной школы по стендовой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов, которые разыграли 4 комплекта наград на траншейном и круглом стенде. Всем участникам предлагалось пройти 2 серии по 25 мишеней в квалификации, а наиболее успешные выходили в финал шести.

В трапе среди мужчин сильнейшим стал Александр Филиппов (38 + 39), Сергей Глухов выиграл «серебро» (39 + 38), а лидер квалификации Геннадий Мамкин – «бронзу» (41 + 30). В женском турнире лучшей стала Карима Латипова. Фатима Фахме и Арина Козлова расположились на второй и третьей ступени пьедестала почета.

Более высокие результаты были показаны в ските. Победитель мужского зачета Кирилл Лявин поразил 48 мишеней в предварительном раунде и 56 в финальном. Влад Бузунов стал вторым (46 + 52), а Николай Теплый, возглавивший турнирный рейтинг в квалификации – третьим (49 + 40).

Ландыш Кварталова была лучшей среди женщин (46 + 55). В активе Екатерины Комаровой и Зили Батыршиной – «серебро» и «бронза» соответственно (41 + 50; 46 +40).