Студент ивановского вуза примет участие в Первенствах Европы и Мира по паурлифтингу

04 февраля 2019 18:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Ивановская область

В Москве завершились Чемпионат и Первенство России по пауэрлифтингу в дисциплине троеборье.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 47 регионов страны.

Студент Ивановского государственного химико-технологического университета Алексей Сунцов занял первое место в соревнованиях среди юниоров от 19 до 23 лет в весовой категории до 53 килограммов, набрав в сумме троеборья 365 килограммов. По результатам соревнований ивановский спортсмен вошел в состав юниорской сборной команды России и выступит в Первенстве Европы и Первенстве Мира, которые пройдут в Чехии и Канаде соответственно.

Еще одна представительница Ивановской области Анастасия Малышева в весовой категории до 57 килограммов в сумме троеборья набрала 395 килограммов. Этот результат позволил студентке ИГХТУ занять пятое место среди юниорок от 19 до 23 лет. Отметим, что шуянка на соревнованиях установила сразу четыре областных рекорда среди юниорок в приседании, жиме лежа, становой тяге и сумме троеборья.