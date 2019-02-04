«Лед надежды нашей» подарил праздник омичам

04 февраля 2019 18:12 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Участниками всероссийского проекта стали школьники и ветераны спорта.

На ледовом стадионе СК «Красная звезда» прошел омский этап всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей». К спортивному событию, которое прошло еще в 30-ти субъектах РФ, присоединились 170 конькобежцев Омской области самых разных возрастов – от первоклассников до 60-летних ветеранов спорта.

Самые юные спортсмены – учащиеся 1-2 и 3-5 классов – пробовали свои силы на дистанции 50 метров. Здесь победы одержали Арина Мель, Ярослав Минаев (оба – 1-2 класс), Софья Новолодская и Арсений Панин (оба – 3-5 класс). Еще в четырех возрастах атлеты вышли на 100-метровку: учащиеся 6-8 и 9-11 классов, а также мужчины и женщины 1993-2000 годов рождения и 1992 г.р. и старше. Здесь быстрее всех оказались Арина Хисамутдинова, Александр Паздников (оба – 6-8 класс), Арина Тихонова, Сергей Гвоздий (оба – 9-11 класс), Екатерина Гущина, Александр Самсонов (оба – 1993-2000 г.р.), Елена Чайка и Владимир Простолупов (оба – 1992 г.р. и старше).

Напомним, что история этих соревнований началась еще в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных стартах и получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. К слову, именно на льду «Красной звезды» делала свои первые шаги в спорте двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Граф, участница этапов Кубка мира, призер чемпионатов России Виктория Филюшкина, призеры чемпионатов и Кубков страны Вадим Сонин, Иван Кравцов, Николай Кубрин и многие другие.