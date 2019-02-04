Омичи выиграли командный зачет чемпионата России по кикбоксингу среди студентов

04 февраля 2019 18:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В общей сложности наши бойцы завоевали 20 золотых медалей.

В Омском велотреке завершились чемпионат и первенство России по кикбоксингу среди студентов. Соревнования собрали более 300 спортсменов самых разных возрастов из более чем 20-ти регионов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Северной Осетии, Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Кабардино-Балкарской Республики, Алтайского, Приморского, Ставропольского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Свердловской, Омской областей и других.

Поприветствовать участников пришли первый заместитель министра спорта Омской области Андрей Хромов, вице-президент РССС Владимир Михалёв, руководитель областной федерации кикбоксинга Сергей Сапунов, ректор СибГУФКа Олег Шалаев, заслуженный мастер спорта Филипп Салугин и многие другие. Успешно на домашнем старте выступили представители омского кикбоксинга.

«Золото» завоевали Арман Кожуев (фулл-контакт, до 75 кг), Архат Алиев (фулл-контакт, 2001-2002 г.р., до 63,5 кг), Наталья Карпова (К-1, до 48 кг), София Бахтерева (К-1, 2001- 2002 г.р., до 48 кг), Алексей Костащук (поинтфайтинг, до 89 кг), Артём Салугин (поинтфайтинг, до 94 кг), Сания Тинибекова (поинтфайтинг, до 55 кг), Мария Сахацкая (поинтфайтинг, до 60 кг), Екатерина Виноградова (поинтфайтинг, до 70 кг), Никита Бычков (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., до 63 кг), Игорь Брагин (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., до 69 кг), Андрей Ялаков (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., до 79 кг), Андрей Ильин (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., свыше 94 кг), Юрий Кроо (лайт-контакт, до 63 кг), Дилшод Рахимов (лайт- контакт, до 69 кг), Дмитрий Киреев (лайт-контакт, до 74 кг), Александр Иванов (лайт- контакт, до 79 кг), Ольга Григорьева (лайт-контакт, до 55 кг), Екатерина Виноградова (лайт-контакт, до 65 кг), Дмитрий Борисов (лайт-контакт, 2001-2003 г.р., до 57 кг). «Серебро» досталось Даниилу Потапову (фулл-контакт, 2001-2002 г.р., до 67 кг), Владиславу Дмитриеву (фулл-контакт, 2001-2002 г.р., до 71 кг), Софии Инюхиной (фулл- контакт, 2001-2002 г.р., до 56 кг), Владиславу Гудачеку (К-1, до 63,5 кг), Белле Дурандиной (К-1, 2001-2002 г.р., до 48 кг), Ольге Григорьевой (поинтфайтинг, до 60 кг), Екатерине Хомовой (поинтфайтинг, до 65 кг), Артёму Бобкову (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., до 57 кг), Вячеславу Потякину (поинтфайтинг, 2001-2003 г.р., до 69 кг), Максиму Розову (лайт- контакт, до 69 кг), Сание Тинибековой (лайт-контакт, до 55 кг), Надежде Жаворонок (лайт- контакт, до 60 кг). В командном зачете сборная Омской области заняла 1-е место, набрав 107 очков. Вторыми стали спортсмены Челябинской области (92 очка), третьими – представители Башкортостана.

По итогам чемпионата России тренерский штаб национальной сборной будет формировать команду для участия в чемпионате Европы среди студентов. Также золотые и серебряные призеры омского турнира получат право без дополнительного отбора выступить на чемпионатах России среди мужчин и женщин старше 18 лет и первенствах России среди юниоров 17-18 лет.