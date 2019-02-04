Сборная РТ заняла третье место в первенстве ПФО по лыжным гонкам среди юниоров

04 февраля 2019 22:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В период с 29 января по 3 февраля в Ижевске прошло первенство Приволжского федерального округа по лыжным гонкам среди юниоров. На старты вышли юноши и девушки 17-18 лет. Спортсмены состязались в гонках на 10 и 15 км свободным стилем, в программу соревнований также входили классические спринты, гонки на 5 и 10 км классическим ходом и эстафеты.

В общекомандном зачете татарстанские спортсмены заняли 3 место (1181 очко), уступив команде Удмуртской Республики (1806 очков) и Пермскому краю (1426 очков). Первенство ПФО стало отборочным этапом на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам.