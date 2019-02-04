В открытии зала бокса в Ижевске принял участие Александр Поветкин

04 февраля 2019 22:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Удмуртия

4 февраля в Ижевске состоялось открытие зала бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксёр-профессионал Александр Поветкин.

4 февраля в Ижевске состоялось открытие зала бокса «Золотая перчатка» имени Андрея Абрамова. В торжественной церемонии принял участие российский боксёр-профессионал Александр Поветкин.

Приветствуя участников мероприятия от имени руководства региона, Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, подчеркнул: «Мы испытываем гордость, что удмуртскую землю посетил легендарный боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион, чемпион Мира и чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион Игр доброй воли, уважаемый всеми нами Александр Поветкин. Открытие нового боксерского зала – настоящий праздник для любителей бокса. Уверен, что здесь будет заниматься и расти новое поколение чемпионов», - сказал Ярослав Семенов.

Председатель Правительства отметил, что каждый новый спортивный объект является вкладом в здоровье жителей Удмуртии. Поэтому руководство республики продолжит активное строительство оздоровительных центров, ледовых арен и других сооружений – открытие ряда из них приурочено к Году здоровья, объявленному в Удмуртии.

Со знаменательным событием всех собравшихся, любителей бокса и спортсменов также поздравил Руководитель Администрации Главы и Правительства УР Сергей Смирнов: «Обычно в таких небольших залах рождаются большие легенды. Я искренне желаю спортсменам, которые будут сюда ходить, высоких результатов. Но и не могу не сказать слова благодарности нашему величайшему боксёру-профессионалу Александру Поветкину за то, что он приехал поддержать наших спортсменов, детишек, потому что именно благодаря таким визитам рождаются новые звёзды. Я уверен, что сегодня здесь, в этом зале, поглядев на Александра, прикоснувшись к легенде, родится тоже ещё одна легенда, которая родом уже будет из Ижевска. Всем удачи, хороших спортивных занятий, поменьше травм, побольше новых чемпионских титулов и рекордов.

«Хочется поздравить всех с открытием зала бокса имени Андрея Васильевича Абрамова, пожелать всем здоровья, силы. Ребята, тренируйтесь, становитесь сильнее и побеждайте. Я считаю, что это хороший зал, и для начала это то, что вам надо», - сказал Александр Поветкин.

В рамках мероприятия легенда российского бокса подарил воспитаннице одного из детских домов республики свои боксёрские перчатки. Заветная мечта девочки - увидеть любимого спортсмена воочию и пожать ему руку - сбылась. Сегодня также сбылась мечта многих юных боксёров - они получили автограф своего кумира и фото на память.

В беседе с журналистами Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов отметил: «Мы шли, и будем идти на крупные финансовые вложения в спорт. А если сказать по большому счёту – это вложения в будущее Удмуртии. В этом году к зимним республиканским сельским спортивным играм мы построим лыжную базу в Алнашах. Новые спортивные объекты появятся и к республиканским летним сельским играм в Селтах. Два школьных стадиона сдадим в эксплуатацию в городе Ижевске. Ледовые арены появятся в Можге и Воткинске», - сказал Председатель Правительства Удмуртской Республики.