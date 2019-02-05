Милена Быкова заняла 4 место на чемпионате мира по сноуборду - Советский спорт
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05 февраля 2019 10:12Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Милена Быкова заняла 4 место на чемпионате мира по сноуборду

Татарстанская спортсменка стала четвертой в дисциплине параллельный слалом-гигант.

Спортсменка Республики Татарстан Милена Быкова заняла 4 место на чемпионате мира по сноуборду, который в эти дни проходит в США (штат Юта). Милена стала четвертой в дисциплине параллельный слалом-гигант.

В полуфинале Быкова в упорной борьбе уступила еще одной россиянке Наталье Соболевой, которая стала серебряным призером турнира, уступив в решающем спуске немецкой спортсменке Селине Йорг. Бронзовую награду завоевала Ладина Дженни из Швейцарии, опередившая Быкову в утешительном финале.

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