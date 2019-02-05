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05 февраля 2019 10:14Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Пример юным самбистам   

3 февраля в столице Сибири прошло первенство Новосибирской области по самбо среди мастеров-ветеранов. На соревнования приехали более 50 опытнейших самбистов в возрасте от 35 до 65 лет. Побороться за пальму первенства на ковёр вышли не только представители нашего региона, но и спортсмены из соседних областей.

Турнир имеет славные многолетние традиции, и после небольшой передышки он получил новую жизнь и проводится уже в третий раз подряд.

Станислав Колесников, мастер спорта России по самбо, вице-президент Новосибирской региональной федерации самбо:

Самбо – это наш национальный вид спорта. Турнир среди мастеров-ветеранов – это не только состязательная составляющая, но и отличный повод собраться вместе друзьям-товарищам. А самые отчаянные, как вы видите, выходят на ковёр. Растёт число возрастных спортсменов, у которых есть чему поучиться, и их опыт бесценен. Тем, кто только приходит в спорт, я хочу пожелать одного смотрите на своих отцов и дедов!

Среди участников можно было встретить действующих тренеров, опытнейших борцов, передающих свой драгоценный опыт новым поколениям, воспитывающих новых чемпионов.

«Без истории нет будущего!» известный девиз актуален и в наши дни. Спортивный праздник самбо являет собой бесценную связь времён и поколений, где накопленные знания и опыт особенно важны, потому что во все времена наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Прошедший чемпионат является тому подтверждением нам есть чем гордиться, на чём воспитывать своих детей и будущих чемпионов.

Победители и призёры соревнований

35–39 лет

До 68 кг

1 местоАлександр Терёшин («Феникс», Бердск)

До 74 кг

1 местоПавел Чупрасов (СГУПС)

2 местоИван Алексеев («Феникс», Бердск)

3 местоВалерий Колесник («Исток»)

3 местоЕвгений Шевелёв («Самбо Родники»)

До 82 кг

1 местоАлександр Замараев («Исток»)

2 местоМихаил Куракин («Исток»)

3 местоАнатолий Алексеев («Феникс», Бердск)

До 90 кг

1 местоАндрей Ковин («СпецСБ»)

2 местоАлексей Оленников (Томск)

До 100 кг

1 местоВладимир Плотников (СГУПС)

2 местоВладимир Морозов («Исток»)

3 местоАлексей Ильченко (Бердск)

3 местоСергей Конько (СГУПС)

Свыше 100 кг

1 местоДжунайдулло Забиров («Исток»)

40–44 года

До 68 кг

1 местоАлександр Черноиванов (НВИ)

До 82 кг

1 местоВасилий Свищев («Русь»)

2 местоИван Муравьев («Лидер»)

3 местоПавел Лосев («Исток»)

До 90 кг

1 местоДмитрий Шмидт («Исток»)

Свыше 100 кг

1 местоАлексей Потапенко («Исток»)

45–49 лет

До 74 кг

1 местоИгорь Сенаторов (г. Шарыпово)

2 местоПавел Смыслов (СГУПС)

3 местоЯгшымырат Довлетов («Исток»)

До 82 кг

1 местоАлександр Акулов (с/к им. М. Шворнева)

2 местоСергей Стулов («Феникс», Бердск)

До 90 кг

1 местоАлексей Банников («Афалина»)

2 местоРоман Малышонок (СГУПС)

3 местоДмитрий Ларионов («Феникс», Бердск)

50–54 года

До 68 кг

1 местоДмитрий Никулин (с/к им. М. Шворнева)

2 местоАлександр Шнуряев (ДЮСШ №14)

До 74 кг

1 местоВячеслав Бахмет («Исток»)

2 местоАндрей Иванов («Русь»)

До 82 кг

1 местоАндрей Кирсанов («Лидер»)

2 местоИгорь Прокопенко («Исток»)

3 местоАлександр Бутенко (ДЮСШ г. Черепаново)

До 90 кг

1 местоМихаил Кравченко (НВИ)

55–59 лет

До 62 кг

1 местоНиколай Леонов (СГУПС)

До 68 кг

1 местоАлександр Панифидкин (ДЮСШ №14)

До 74 кг

1 местоВалерий Плеханов (НГУЭУ)

2 местоСергей Соловцов (с/к им. М. Шворнева)

Свыше 100 кг

1 местоНиколай Яковлев (ДЮСШ №14)

60–65 лет

До 82 кг

1 местоАндрей Рубан

2 местоЕвгений Мишкин («Тори»)

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