Пример юным самбистам   

05 февраля 2019 10:14 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

3 февраля в столице Сибири прошло первенство Новосибирской области по самбо среди мастеров-ветеранов. На соревнования приехали более 50 опытнейших самбистов в возрасте от 35 до 65 лет. Побороться за пальму первенства на ковёр вышли не только представители нашего региона, но и спортсмены из соседних областей.

Турнир имеет славные многолетние традиции, и после небольшой передышки он получил новую жизнь и проводится уже в третий раз подряд.

Станислав Колесников, мастер спорта России по самбо, вице-президент Новосибирской региональной федерации самбо:

– Самбо – это наш национальный вид спорта. Турнир среди мастеров-ветеранов – это не только состязательная составляющая, но и отличный повод собраться вместе друзьям-товарищам. А самые отчаянные, как вы видите, выходят на ковёр. Растёт число возрастных спортсменов, у которых есть чему поучиться, и их опыт бесценен. Тем, кто только приходит в спорт, я хочу пожелать одного – смотрите на своих отцов и дедов!

Среди участников можно было встретить действующих тренеров, опытнейших борцов, передающих свой драгоценный опыт новым поколениям, воспитывающих новых чемпионов.

«Без истории нет будущего!» – известный девиз актуален и в наши дни. Спортивный праздник самбо являет собой бесценную связь времён и поколений, где накопленные знания и опыт особенно важны, потому что во все времена наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Прошедший чемпионат является тому подтверждением – нам есть чем гордиться, на чём воспитывать своих детей и будущих чемпионов.

Победители и призёры соревнований

35–39 лет

До 68 кг

1 место – Александр Терёшин («Феникс», Бердск)

До 74 кг

1 место – Павел Чупрасов (СГУПС)

2 место – Иван Алексеев («Феникс», Бердск)

3 место – Валерий Колесник («Исток»)

3 место – Евгений Шевелёв («Самбо Родники»)

До 82 кг

1 место – Александр Замараев («Исток»)

2 место – Михаил Куракин («Исток»)

3 место – Анатолий Алексеев («Феникс», Бердск)

До 90 кг

1 место – Андрей Ковин («СпецСБ»)

2 место – Алексей Оленников (Томск)

До 100 кг

1 место – Владимир Плотников (СГУПС)

2 место – Владимир Морозов («Исток»)

3 место – Алексей Ильченко (Бердск)

3 место – Сергей Конько (СГУПС)

Свыше 100 кг

1 место – Джунайдулло Забиров («Исток»)

40–44 года

До 68 кг

1 место – Александр Черноиванов (НВИ)

До 82 кг

1 место – Василий Свищев («Русь»)

2 место – Иван Муравьев («Лидер»)

3 место – Павел Лосев («Исток»)

До 90 кг

1 место – Дмитрий Шмидт («Исток»)

Свыше 100 кг

1 место – Алексей Потапенко («Исток»)

45–49 лет

До 74 кг

1 место – Игорь Сенаторов (г. Шарыпово)

2 место – Павел Смыслов (СГУПС)

3 место – Ягшымырат Довлетов («Исток»)

До 82 кг

1 место – Александр Акулов (с/к им. М. Шворнева)

2 место – Сергей Стулов («Феникс», Бердск)

До 90 кг

1 место – Алексей Банников («Афалина»)

2 место – Роман Малышонок (СГУПС)

3 место – Дмитрий Ларионов («Феникс», Бердск)

50–54 года

До 68 кг

1 место – Дмитрий Никулин (с/к им. М. Шворнева)

2 место – Александр Шнуряев (ДЮСШ №14)

До 74 кг

1 место – Вячеслав Бахмет («Исток»)

2 место – Андрей Иванов («Русь»)

До 82 кг

1 место – Андрей Кирсанов («Лидер»)

2 место – Игорь Прокопенко («Исток»)

3 место – Александр Бутенко (ДЮСШ г. Черепаново)

До 90 кг

1 место – Михаил Кравченко (НВИ)

55–59 лет

До 62 кг

1 место – Николай Леонов (СГУПС)

До 68 кг

1 место – Александр Панифидкин (ДЮСШ №14)

До 74 кг

1 место – Валерий Плеханов (НГУЭУ)

2 место – Сергей Соловцов (с/к им. М. Шворнева)

Свыше 100 кг

1 место – Николай Яковлев (ДЮСШ №14)

60–65 лет

До 82 кг

1 место – Андрей Рубан