Спортивные ориентировщики Республики Коми привезли награды с первенства СЗФО

05 февраля 2019 10:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Ленинградской области завершилось первенство северо-западного федерального округа по спортивному ориентированию. Команда Республики Коми завоевала три «золота», три «серебра» и пять бронзовых наград.

Как сообщили в республиканском туристическом центре, соревнования проходили с 25 по 27 января в посёлке Будогощь. В состав нашей сборной входили 21 человек. В первый день соревнований в дисциплине «лыжная гонка-маркированная трасса» Илона Данилейко и Алина Игнатова завоевали бронзовые награды, а Никита Артеев – «серебро».

Во второй день соревнований в дисциплине «лыжная гонка-классика» в копилку нашей сборной Алина Игнатова принесла «золото», Семён Конаков – «серебро», а Евгений Малицкий – «бронзу».

В заключительный день в дисциплине «лыжная гонка-эстафета- 3 человека» наши спортсмены показали следующие результаты:

- Алексей Бурчак, Павел Смотров, Семён Конаков - 1 место;

- Алина Игнатова, Анастасия Лолаева, Алина Кузнецова– 1 место.

Среди мужчин Семён Безносиков в составе эстафетной команды сборной Республики Коми занял третье место. По итогам соревнований сборная команда Республики Коми в возрастной группе «Юноши и девушки до 15 лет» заняла второе место, в возрастной группе «Юноши и девушки до 18 лет» - третье место.