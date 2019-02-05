Ни шагу назад!

05 февраля 2019 10:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Омске пройдет финал военизированной станционной игры «Я – патриот России», посвященной Дню защитника Отечества.

Уже не первый год игра «Я – патриот России» для учащихся 7-х классов омских школ, посвященная Дню защитника Отечества, собирает множество ребят. Мальчишки и девчонки с неподдельным интересом выходят проверить свои силы.

Школьники, победившие на окружных этапах, в эту субботу, 9 февраля, в 10:00 в средней школе № 7 (б. Архитекторов, 10/1) встретятся на финале. Сразиться за чемпионский титул выйдут 15 команд, представляющие разные городские округа.

В программе – конкурс строевой песни, военизированная игра по станциям, стрельба из пневматической винтовки и пистолета, эстафета «Полоса препятствий» и многое другое.

Организаторами игры выступают Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, общество «Боевое Братство», Департамент образования Омска и Центр патриотического воспитания молодежи.