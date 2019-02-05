Лимитированные почтовые конверты и открытки с талисманами I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» выпустили на Сахалине 

05 февраля 2019 10:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Эксклюзивную почтовую продукцию подготовил Сахалинский филиал Почты России. Конверты и открытки уже поступили в продажу во все отделения Сахалинской области. На почтовом конверте изображены талисманы игр «Дети Азии» - сивуч Ныш, полярная лиса Лыжуля и олениха Юна. Всего выпустили 100 тысяч экземпляров. Часть раздадут бесплатно в день открытия Игр.

На почтовых карточках разместились символы игр, а также работы детей-победителей конкурса рисунков. Тираж открыток – 1 тысяча экземпляров. Их можно будет бесплатно отправить во все дни Игр. Стенд с продукцией разместится в холле ледовой арены «Кристалл».

Кроме этого, специально ко дню открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» выпустят штемпель с эмблемой игр. 9 февраля состоится гашение конверта и открытки специальным штемпелем.

Жители и гости островной столицы смогут поставить оттиск штемпеля специального гашения в холле ледовой арены «Кристалл» 10 февраля с 11:00 до 15:00 .

Погашенные почтовые знаки, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие больше 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.