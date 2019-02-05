Мобильное приложение игр «Дети Азии» заработало на Сахалине 

05 февраля 2019 10:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Разработкой приложения для Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» занимались студенты Сахалинского госуниверситета. Программу создали Антонина Щетинкина и Андрей Изотов.

Написанием проекта и воплощением его в жизнь студенты, как они сами говорят, занимались 24 на 7. Разработать приложение с нуля им было не так просто, ведь изучать тонкости создания подобных платформ сахалинцы должны были только в следующем учебном семестре.

- У нас есть специальный курс, который посвящен разработке мобильных приложений, но ребята только должны его пройти. Получается они опередили свою группу. За работу принялись с большим желанием, поэтому приложение получилось достойным, тем более они создали его всего за полтора месяца, - отметила доцент кафедры информатики СахГУ Нателла Вашакидзе.

Консультировал ребят опытный специалист Илья Пак, который уже разрабатывал другие приложения. Например, RocketGo. Приложение работает на английском и русском языках. В нем есть несколько разделов: Новости, Программа игр, Медальный зачет, Фотографии, Карта и Справка. Пользователи могут узнать расположение всех спортивных объектов, на которых пройдут соревнования, а также актуальное расписание Игр. Приложение также будет уведомлять о начале соревнований.

- Нам понравилось работать над этим проектом. Сложно было тестить на системе IOS, потому что у нас не было ни айфона, ни макбука, но организаторы игр нам предоставили технику. Потихоньку мы разобрались в системе и все пошло хорошо, - рассказала Антонина Щетинкина.

Сегодня приложение доступно для пользователей системы андроид в Play Market. Пока оно находится в бета-версии. А версия для владельцев яблочных устройств проходит проверку. Полностью приложение заработает в день открытия Игр.

Напомним, Первые зимние международные спортивные игры "Дети Азии" пройдут с 8 по 17 февраля 2019 года. В них примут участие больше 1300 спортсменов, 1000 волонтеров и 600 судей. Участники игр будут бороться за победу в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.