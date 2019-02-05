Лыжники из Коми - дважды «в серебре» эстафеты на первенстве СЗФО по лыжным гонкам

В эстафете серебряными призерами стали и юноши, и девушки, представляющие Республику Коми. Имена призеров среди юношей - Тимофей Нутрихин, Сергей Борбецов, Александр Сметанин и Эммануэль Мамаджанян. Среди девушек - Татьяна Филиппова, Дарья Абоносимова, Мария Чупрова и Карина Грибова. Выиграли эстафеты команды из Санкт-Петербурга. Третье место - команды Архангельской области (девушки) и Республики Карелия (юноши).

Отметим, что в предыдущие дни первенства также молодые представители лыжной команды Коми поднимались на пьедестал почета. В индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем юниор из Удорского района Республики Коми Эммануэль Мамаджанян занял 3 место. Лыжник также занял 2 место в спринте «классикой».



Первое место в спринте среди девушек у Дарьи Абоносимовой, второе - у Милены Габушевой.



Гонка на 5/10 км для Республики Коми также оказалась медальной. Серебро дистанции 5 км вновь выиграла Дарья Абоносимова, «бронзу» 10-тикилометровой юношеской гонки - у Сергея Борбецова.



Республика Коми стала второй в командном зачете первенства Северо-Западного федерального округа России по лыжным гонкам. Лидировал Санкт-Петербург. Третье место закрепилось за Архангельской областью.