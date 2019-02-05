Тарский район победил и в конькобежном спорте

На стадионе «Красная звезда» завершились финальные соревнования по конькобежному спорту в зачет XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019». Несмотря на сильный мороз, в Омск приехали представители 15-ти районов, среди которых были и такие отдаленные, как Тарский, Седельниковский, Крутинский, Большереченский и Муромцевский.

Кстати, именно эти районы нередко становятся лидерами областных праздников. И Тарский, и Седельниковский, и Большереченский, и Муромцевский районы завоевывали чемпионские титулы на «Праздниках Севера». К тому же тарчане, седельниковцы и большереченцы делали это неоднократно.

Забегая вперед, отметим, что два района вошли в тройку призеров и на нынешнем турнире. Из-за сильных морозов на соревнованиях были представлены только два вида программы – забег на 500 м и смешанная эстафета.

В одиночных забегах победы отпраздновали Яна Нуждина и Иван Артёмов (оба – Тарский район), серебряные награды выиграли Дарья Кобус (Горьковский) и Вадим Васильев (Большереченский), бронзовые – Татьяна Чередова (Тарский) и Игорь Айдаков (Крутинский).

В эстафете лучшее время показала команда Тарского района, второй стала дружина Большереченского, а замкнула тройку призеров сборная Горьковского района. В такой же последовательности команды расположились и в тройке лучших общекомандного зачета. Тарчане набрали 388 очков, большереченцы – 362, горьковчане – 356. Также в десятку лучших попали команды Саргатского, Крутинского, Исилькульского, Черлакского, Полтавского, Нововаршавского и Муромцевского районов.

Напомним, что в рамках «Праздника Севера-2019» запланированы 12 видов спортивной программы, 6 из которых пройдут заранее – помимо конькобежного спорта, это шорт-трек (в тройке призеров – Тарский, Горьковский и Исилькульский), радиотелеграфия (Кормиловский, Азовский и Шербакульский), соревнования спортивных семей (чемпионы – Азовский, Омский, Горьковский и Одесский), биатлон в Муромцево (дата проведения уточняется) и настольный теннис (место уточняется, 23-24 февраля).

Остальные виды – хоккей, мини-футбол, лыжные гонки, зимний полиатлон, шашки и мотокросс – пройдут в рамках основного праздника. Также обязательным видом программы для всех районов является Спартакиада сельских школьников, которая проводится по нескольким видам спорта в разных населенных пунктах.

Главный зимний сельский спортивно-культурный праздник пройдет с 28 февраля по 3 марта в Кормиловке.