Красноярцы вошли в состав сборной России по биатлону   на Зимнюю универсиаду-2019 

Союз биатлонистов России объявил предварительный состав сборной страны на Зимнюю универсиаду-2019. В составе команды 16 биатлонистов, среди которых красноярцы: Александр Дедюхин, Наталья Гербулова и Елена Чиркова. Также за место в сборной продолжает борьбу Евгений Крюков.
Всего в команде по восемь мужчин и женщин.
Мужчины:
Эдуард Латыпов (Башкортостан), Александр Дедюхин (Красноярский край), Алексей Петров (Башкортостан), Никита Поршнев (ХМАО), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Дмитрий Иванов (ХМАО), Алексей Чулев (ЯНАО). На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков (Красноярский край) и Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия).
Женщины:
Наталья Гербулова (Красноярский край), Елизавета Каплина (ХМАО), Тамара Воронина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Екатерина Мошкова (ХМАО), Елена Чиркова (Красноярский край), Валерия Васнецова (Пермский край), Ульяна Кайшева (Удмуртия). Запасные: Татьяна Воронова (ХМАО), Анастасия Морозова (ХМАО).
О критериях отбора рассказал старший тренер сборной России на Зимней универсиаде-2019 Александр Селифонов: «Отборочные соревнования в Ижевске, Чайковском и Красноярске прошли в напряженной, конкурентной борьбе. В Ижевске и Чайковском взрослые соревновались отдельно от юниоров и их результаты оценивались по разной шкале, а в Красноярске они соревновались совместно. Татьяна Воронова и Ильназ Мухамедзянов сейчас выступали на первенстве мира, но также рассматриваются в качестве кандидатов, так как набрали очки в рамках отбора.
Но критерии отбора предусматривали допуск части спортсменов по решению тренеров. Борьба за очки шла до последнего. Екатерине Мошковой позволило в Красноярске победить только первое место в спринте. Алексей Чулев также в последний момент решил вопрос с отбором. На Студенческие игры поедет боеспособная команда. Кто-то будет добираться туда с американских этапов Кубка мира, кто-то – с Кубка России в Тюмени.
Индивидуальные гонки в Красноярске из-за морозов не состоялись, но это не сильно повлияло на отбор, и люди нормально отнеслись к их отмене. Тем более сильнейшие спортсмены к тому моменту уже набрали хорошие очки, поэтому объявленный мной состав не вызвал вопросов на тренерском собрании. Сейчас
спортсмены, которые не были на централизованной подготовке в сборной, проходят углубленное медицинское обследование в ФМБА».
Соревнования по биатлону в рамках Зимней универсиады-2019 пройдут в Красноярске на трассе «Академии биатлона» с 4 по 10 марта. Расписание соревнований, информация о правилах доступа на объект, транспорте и перехватывающих парковках для зрителей – на сайте Студенческих игр.