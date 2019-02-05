Красноярцы вошли в состав сборной России по биатлону   на Зимнюю универсиаду-2019 

05 февраля 2019 11:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Союз биатлонистов России объявил предварительный состав сборной страны на Зимнюю универсиаду-2019. В составе команды 16 биатлонистов, среди которых красноярцы: Александр Дедюхин, Наталья Гербулова и Елена Чиркова. Также за место в сборной продолжает борьбу Евгений Крюков.

Всего в команде по восемь мужчин и женщин.

Мужчины:

Эдуард Латыпов (Башкортостан), Александр Дедюхин (Красноярский край), Алексей Петров (Башкортостан), Никита Поршнев (ХМАО), Василий Томшин (Санкт-Петербург), Дмитрий Иванов (ХМАО), Алексей Чулев (ЯНАО). На восьмое место в команде претендуют Евгений Крюков (Красноярский край) и Ильназ Мухамедзянов (Удмуртия).

Женщины:

Наталья Гербулова (Красноярский край), Елизавета Каплина (ХМАО), Тамара Воронина (Свердловская область), Ирина Казакевич (Свердловская область), Екатерина Мошкова (ХМАО), Елена Чиркова (Красноярский край), Валерия Васнецова (Пермский край), Ульяна Кайшева (Удмуртия). Запасные: Татьяна Воронова (ХМАО), Анастасия Морозова (ХМАО).

О критериях отбора рассказал старший тренер сборной России на Зимней универсиаде-2019 Александр Селифонов: «Отборочные соревнования в Ижевске, Чайковском и Красноярске прошли в напряженной, конкурентной борьбе. В Ижевске и Чайковском взрослые соревновались отдельно от юниоров и их результаты оценивались по разной шкале, а в Красноярске они соревновались совместно. Татьяна Воронова и Ильназ Мухамедзянов сейчас выступали на первенстве мира, но также рассматриваются в качестве кандидатов, так как набрали очки в рамках отбора.

Но критерии отбора предусматривали допуск части спортсменов по решению тренеров. Борьба за очки шла до последнего. Екатерине Мошковой позволило в Красноярске победить только первое место в спринте. Алексей Чулев также в последний момент решил вопрос с отбором. На Студенческие игры поедет боеспособная команда. Кто-то будет добираться туда с американских этапов Кубка мира, кто-то – с Кубка России в Тюмени.

Индивидуальные гонки в Красноярске из-за морозов не состоялись, но это не сильно повлияло на отбор, и люди нормально отнеслись к их отмене. Тем более сильнейшие спортсмены к тому моменту уже набрали хорошие очки, поэтому объявленный мной состав не вызвал вопросов на тренерском собрании. Сейчас

спортсмены, которые не были на централизованной подготовке в сборной, проходят углубленное медицинское обследование в ФМБА».