Вениамин Решетников завоевал бронзовую медаль этапа Кубка мира

05 февраля 2019 11:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Сильнейшие саблисты планеты встретились на традиционном турнире в польской столице.

Мужская сборная России завоевала бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию «Сабля Володыевского». Старты прошли в Варшаве с 1 по 3 февраля. Новосибирец Вениамин Решетников поднялся на третью ступень пьедестала по итогам командного турнира, в состав сборной вошли также москвичи Дмитрий Даниленко, Камиль Ибрагимов и саратовский спортсмен Константин Лоханов. Всего в турнире приняли участие 27 команд.

«Обыграв японцев – 45:35, россияне встретились с очень сильной командой Германии. Первый круг остался за нашими соперниками – 15:10, – сообщает Федерация фехтования России. – Но затем за счет крупных побед Решетникова над Матиасом Сабо – 9:5 и Даниленко над Бенедиктом Вагнером – 6:1 сборная России вышла вперед – 25:21 и уже не позволила немцам изменить ход встречи – 45:39. А вот в полуфинале с французами ситуация оказалась обратной.

Наши саблисты начали лучше – 15:12, однако соперники перехватили инициативу и победили – 45:38. Выиграв затем у команды Венгрии – 45:36, россияне заняли третье место на турнире». Итак, призовую тройку составили Италия, Франция и Россия. По итогам личных соревнований, прошедших соотечественников не удалось пробиться на пьедестал. Лучшим из россиян стал Камиль Ибрагимов (шестое место), а следующим в турнирной таблице расположился Вениамин Решетников.