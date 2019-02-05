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05 февраля 2019 11:04Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Кубок прошёл, чемпионат стартовал

31 января в Орле завершился розыгрыш Кубка России по стрельбе и 3д-стрельбе из лука по правилам таргет.

Новосибирские стрелки Артём Мальцев и Юлия Шехтман завоевали серебряные медали в личных соревнованиях. Артём на последних трёх стадиях серии плей-офф состязался с членами сборной страны. Но если в четвертьфинале с чемпионом Европы Антоном Булавиным и в полуфинале с многократным чемпионом страны Виктором Калашниковым перевес оказался на стороне сибиряка, то в титульном поединке сил на бронзового призёра Кубка мира Александра Дамбаева у нашего земляка уже не хватило.

Итог – второе место. В 3Д стрельбе Юлия Шехтман уже после квалификационного раунда заняла вторую строчку в табеле о рангах. Основная сетка лишь подтвердила неслучайность этого успеха. Шехтман дошла до финала, и только там проиграла чемпионке Европы Марии Савенковой. В эти дни, там же в Орле, проходит чемпионат страны.

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