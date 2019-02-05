Десяток медалей и путёвка на первенство России по тхэквондо  - Советский спорт
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05 февраля 2019 11:05Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Десяток медалей и путёвка на первенство России по тхэквондо 

В Барнауле с 30 января по 2 февраля проходило первенство Сибирского федерального округа по тхэквондо, олимпийской версии ВТФ. В соревнованиях приняли участие более 100 человек из шести регионов: Кемеровской, Иркутской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краёв и республики Хакасия.

Победу в общекомандном зачёте одержали представители Новосибирской области, оставив соперников из Алтайского и Красноярского краёв на втором и третьих местах соответственно.

Отточенные навыки и умения в боевом искусстве позволили нашим тхэквондистам занять лидирующие позиции в индивидуальном рейтинге. Спортсмены завоевали десять медалей разного достоинства. Девушки и юноши добыли семь золотых наград, две серебряных и одну - бронзовую.

Победителей окружных соревнований теперь ждут на первенстве России среди юниоров, которое состоится уже в июле в городе Набережные Челны (р. Татарстан).

Результаты выступления новосибирских спортсменов:

1 место – Иван Ницак (в/к до 58 кг)

1 место – Максим Емелькин (в/к до 63 кг)

1 место – Александр Дудин (в/к д 68 кг)

2 место – Андрей Фомичев (в/к до 80 кг)

1 место – Данил Лукьянченко (в/к до 87 кг)

3 место – Полина Решетнева (в/к до 49 кг)

1 место – Анастасия Митрофанова (в/к до 53 кг)

2 место – Ирина Плотникова (в/к до 57 кг)

1 место – Олеся Рубцова (в/к до 67 кг)

1 место – Александра Лушкина (в/к до 73 кг)

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