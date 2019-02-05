Спортсмены Ульяновской области стали победителями и призёрами всероссийских и межрегиональных соревнований

05 февраля 2019 11:07 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

Ульяновцы добились успеха в состязаниях по армспорту, каратэ, мини-футболу, холодовому плаванию, легкой и тяжёлой атлетике, греко-римской борьбе, тайскому боксу, кикбоксингу, пауэрлифтингу и лыжным гонкам. Соревнования проходили в городах России с 1 по 3 февраля.

Ульяновские спортсменки Светлана Волкова и Галина Учаева на соревнованиях в Сочи по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали путёвки на континентальные соревнования. Состязания пройдут в Греции в мае этого года. Чемпионат и первенство России по армрестлингу собрали более ста спортсменов из 18 субъектов страны. Светлана Волкова и Галина Учаева стали бронзовыми медалистками чемпионата, а также выполнили норматив мастера спорта.

3 февраля в школе по тхэквондо прошел турнир по каратэ. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 6 до 55 лет и старше. Турнир собрал более 150 участников из Ульяновской, Самарской, Пензенской, Нижегородской областей, Татарстана и Чувашии. По итогам турнира ульяновские каратисты взяли более 30 наград разного достоинства. «Каратэ занимает одно из лидирующих мест среди восточных единоборств. В пяти спортивных клубах более 500 ребят отдали предпочтение данному виду единоборств. Региональная федерация каратэ в этом году отмечает свое 20-летие. На протяжении долгого времени все спортсмены достойно представляют Ульяновскую область на межрегиональных и всероссийских соревнованиях», - отметил Министр физической культуры и спорта региона Николай Цуканов.

На базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Фаворит» прошёл чемпионат первой лиги по мини-футболу среди женских команд, в котором приняли участие команды из Казани, Самары, Саратова и Ульяновска.

С целью привлечения населения к регулярным занятиям в клубах любителей закаливания и плавания в холодной воде, а также выявления сильнейших пловцов в Ульяновской области прошёл чемпионат по холодовому плаванию. 3 февраля на набережной реки Свияги мужчины и женщины в трёх возрастных группах преодолевали дистанции в 25 и 50 метров вольным стилем и финским брасом.

На первенстве России по лёгкой атлетике среди юношей до 18 лет, которое проходило в Волгограде, ульяновский атлет кандидат в мастера спорта Никита Егоров взял «серебро». Также в эстафете 4 по 400 юноши заняли шестое место.

Кроме того, ульяновские тяжелоатлеты вернулись с первенства России с победой. Соревнования среди юношей и девушек 13-17 лет прошли в Старом Осколе на базе дворца спорта «АРКАДА». За награды молодёжного первенства страны по тяжёлой атлетике боролись около 220 спортсменов. Серебряными призерами стали Глеб Отпущенников и Алена Батракова. Елена Князькина и Дарья Серебрянская заняли четвертое место.

В Соликамске завершилось первенство Приволжского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 17 лет. Артур Акопян завоевал «золото», Рустам Ситдиков - «бронзу». Напомним, что данные соревнования были отборочным этапом на первенство России, которое пройдет в марте во Владимире.

Также ульяновцы стали лучшими на чемпионате и первенстве Уральского и Приволжского федеральных округов по тайскому боксу, которые прошли в Тюмени. Три золотых и две серебряных медали завоевали боксеры сборной Ульяновской области. Обладателями золотых наград стали Руслан Адам, Наталья Аракчеева и Ирина Корчагина. Серебряные награды получили Максим Багаев и Сергей Кулешов.

С 1 по 3 февраля в Нижнем Новгороде прошли чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «фулл-контакт с лоу-киком». В состязаниях принимали участие спортсмены из 12 субъектов России. Ульяновские кикбоксёры заняли первое командное место и привезли 16 золотых, семь серебряных и пять бронзовых медалей.

Пауэрлифтеры из Ульяновска стали обладателями наград чемпионата и первенства России, которые состоялись в Москве. Золотыми призерами стали Данил Муллин и Наталья Сальникова, «серебро» у Светланы Сайдашевой, «бронза» у Дарьи Прибыловой.



С медалями вернулись и ульяновские лыжники. 2 февраля в Самаре состоялся марафон «Сокольи горы», входящий в серию Russialoppet. Александр Шабанов завоевал «золото», Юлия Громова взяла «серебро», среди юниоров бронзовой медали удостоился Дамир Алимбеков.