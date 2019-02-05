Более 1200 жителей Коми удостоены золотого знака ГТО по итогам квартала

Министр спорта России Павел Колобков подписал очередной Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которым по итогам квартала утверждены 142 056 граждан, успешно выполнивших нормативы на золотой знак отличия. Приказ стал самым крупным по числу «значкистов ГТО» за 4 года внедрения и реализации проекта.

Как сообщил федеральный оператор ГТО, в списке тех, кто удостоен золотого знака и более 1240 жителей Республики Коми.

Всего по итогам поэтапного внедрения и реализации комплекса ГТО к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединилось 9,5 миллионов россиян в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Более половины из них, то есть 5,4 миллиона человек, в настоящее время приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования.

Текущий приказ, наряду с принятыми в субъектах страны приказами о награждении серебряными и бронзовыми знаками отличия комплекса ГТО, приблизил число обладателей знаков к 2-миллионной отметке. 1 миллион 850 тысяч россиян сегодня являются обладателями знаков отличия, 37% из них, почти 685 тысяч человек, носят золотые знаки ГТО.

Напомним, наличие золотых знаков ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам – возможности получать повышенную стипендию, а трудящимся позволяет претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.