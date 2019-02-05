Поволжская академия спорта примет Суперлигу Ассоциации студенческого баскетбола

05 февраля 2019 12:17 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Поволжская академия спорта и туризма с 15 по 17 февраля 2019 года примет полуфинальный этап Студенческой Суперлиги Ассоциации студенческого баскетбола среди женских команд. Шесть девичьих баскетбольных сборных из Санкт-Петербурга (НГУ им.Лесгафта), Иваново (ИГХТУ), Чебоксар (ЧГУ-Атланта, Перми (КОР ПК), Тюмени (Гвардия-ТИУ) и Казани (ПГАФКСиТ) встретятся на паркете спортивного зала учебного корпуса Поволжской академии.

Женская баскетбольная команда Академии спорта в этом году впервые стала участницей Суперфинала и сейчас находится на втором месте, уступая по разнице забитых и пропущенных мячей пермским баскетболисткам. «Будем играть на результат», - комментирует тренер «академиков» Наталья Кулешова, потому что состав финалистов студенческой Суперлиги уже не изменится. Зато очки, заработанные в полуфинале, пойдут в зачет для определения победителя.