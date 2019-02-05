В Альметьевске прошел фестиваль креативных саней

05 февраля 2019 12:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

2 февраля в Альметьевске на площади Нефтяников при генеральной поддержке Компании Татнефть впервые прошёл фестиваль креативных саней «Санки-Ушанки».

21 команда – 21 креативные сани. Задача участников – совершить самый быстрый, эффектный и яркий спуск с горы, а еще уехать, как можно дальше. Создатели фестивальных саней – это люди, приехавшие в Альметьевск с разных уголков Татарстана: Мамадыш, Азнакаевский и Чупаевский районы, Набережные Челны, Нижнекамск, Камские Поляны, Рыбная Слобода и другие.

В номинации на самые креативные сани победа досталась команде «Три самурая». Создатели масштабных саней в виде золотого дракона, облаченные в самурайские доспехи впечатлили не только жюри, но и зрителей фестиваля.

Привлекли внимание и лёгкие, стремительные сани, выполненные в виде футбольного поля. Участники команды «Колхозники» не только совершили на них самый быстрый спуск с горы, но и продемонстрировали всем настоящий футбольный фристайл перед спуском!

Дальше всех уехали креативные сани команды «Молния». Проявив мастерство маневрирования и конструирования, эти ребята смогли не опрокинуть свои сани и достигнуть самого конца ледяной трассы.

Самое оригинальное исполнение и выдержанность тематики фестиваля «Санки-Ушанки» осталось за командой «Чупай». Они соорудили самую настоящую шапку-ушанку.

Приз зрительских симпатий завоевали купидоны команды «КамПоПитеки». Их команда была в образе ангелов любви с луками и стрелами и сразу после романтической сценки «КамПоПитеки» съехали на полозьях любви, накануне Дня всех влюбленных.

1 место по суммарным баллам, выставленным жюри фестиваля, заняла команда «Пит-Стоп».

Гран-при фестиваля саней «Санки-Ушанки» завоевала команды «Пегас», представленная производителем «Челны бройлер». Их сани не только впечатлили всех своим внешним видом, но и оказались вполне пригодными для спуска с горы и уверенной победы в фестивале!

По итогам мероприятия номинанты получили денежные призы и подарки от партнеров фестиваля.

Это не последний фестиваль серии проекта «Альметьевские зимние сезоны» , впереди запланированы новые мероприятия, о которых организаторы сообщат в официальных сообществах проекта.