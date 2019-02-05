Учащиеся спортивных школ Воркуты приступили к выполнению нормативов ВФСК «ГТО»

05 февраля 2019 12:19 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

2 февраля на базе СК «Арктика» прошли соревнования между командами городских спортивных школ по выполнению норм всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В состязаниях участвовали воспитанники спортивных школ «Олимпиец», «Смена» а также дворца бокса «Заполярный ринг» и дворца творчества детей и молодежи.

С началом соревнований спортсменов поздравил глава городского округа Юрий Долгих.

«Вы - спортивная элита Воркуты. Именно поэтому к вам предъявляются повышенные требования, и я, надеюсь, вы сегодня их оправдаете. Всем известный лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» особо уместен, так как каждый из вас должен максимально показать личную физическую подготовку и приложить все силы, чтобы вывести свою команду в лидеры», - пожелал Юрий Долгих.

В ходе соревнований командам спортивных школ в составе десяти спортсменов и тренера необходимо было выполнить четыре норматива комплекса – отжимание, подтягивание, прыжок в длину и наклоны туловища вперед из положения стоя.

Резюмируя итоги состязаний, главный секретарь соревнований Наталья Кузьменко отметила, что большая часть участников – спортсмены от 11 до 15 лет - выполнили нормативы, показав отличные результаты. Впереди у ребят еще несколько этапов:стрельба, плавание, бег и лыжи (по желанию). Если они покажут аналогичные результаты и в этих испытаниях, по итогам всех дисциплин многие из них получат золотой или серебряный знак ВФСК «ГТО».

«В нашей команде все спортсмены, пловцы, занимающиеся в секциях уже много лет, - рассказала капитан команды и директор «СШ «Олимпиец» Татьяна Смотрина. – Все боролись за победу, молодцы, старались. В процессе тренировок они, конечно, выполняют все упражнения, по которым сдают сегодня нормативы, но в последние две недели специально готовились к этим соревнованиям. Дети сейчас заинтересованы и мотивированы на выполнение комплекса – это дает им дополнительные баллы при поступлении в вуз, плюс здесь идет командная борьба, что служит дополнительным стимулом, ведь все хотят победить. Наглядный пример тому, что ребята делали большее количество упражнений, чем требуется для получения золотого значка, чтобы принести дополнительные очки своей команде».

Завершили состязания веселыми эстафетами, по итогам которых победившая команда получила специальный приз – сертификат на бесплатный прокат инвентаря на стадионе «Юбилейный».

В результате упорной борьбы победителем и призерами соревнований по выполнению нормативов ВФСК «ГТО» стали:

1 место – «Олимпиец»

2 место – «Смена»

3 место – «ДТДиМ»

4 место – «Заполярный ринг»

Также команда «Заполярный ринг» была признана лидером веселых эстафет.

Заслуженные награды спортсменам вручила и.о. начальника управления физической культуры и спорта администрации города Ольга Сильченко, пожелав участникам состязаний завершить начатое дело и выполнить все необходимые нормативы, показав отличные результаты и высокое спортивное мастерство.