Молодые ученые соберутся в СибАДИ

05 февраля 2019 12:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В вузе пройдет международная конференция «Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых».

III Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Фундаментальные и прикладные исследования молодых ученых» состоится 7 и 8 февраля в Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете (пр. Мира, 5). Ее участниками станут молодые люди в возрасте до 35-ти лет, занимающиеся наукой.

Конференция откроется пленарным заседанием 7 февраля в 10:00. Участие в мероприятии примут министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, ректор СибАДИ Александр Жигадло, начальник управления молодежной политики регионального Минспорта Светлана Лопуценко, председатель Совета молодых специалистов АО «ОНИИП» Иван Веремеев.

Работа конференции будет осуществляться по семи направлениям: «Транспортное строительное машиностроение», «Проблемы и перспективы развития транспортного комплекса», «Инновационное развитие архитектурно-строительного комплекса», «Информационные системы и технологии в промышленности, в строительном и транспортном комплексах», «Экономика и управление в дорожно-транспортном и строительном комплексах», «Современные вызовы и перспективные тенденции подготовки специалистов», «Общенаучные и гуманитарные исследования». Молодые ученые поговорят о транспортной логистике, промышленном и гражданском строительстве, инновациях в экономике и менеджменте, философских и исторических проблемах современности.