Жители Енисейска встретили огонь Зимней универсиады-2019 

05 февраля 2019 12:21 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Енисейске 5 февраля состоялся этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Факелоносцы стартовали в историческом центре одного из самых старинных сибирских городов около памятника основателям Енисейска и финишировали на площади, расположенной на пересечении улиц Ленина, Кирова и Бабкина. Общая протяженность путешествия огня Студенческих игр в Енисейске – 2300 м.

Первым участником Эстафеты огня в Енисейске стал чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов Борис Федоров: «Когда летом узнал результаты конкурса по набору факелоносцев Зимней универсиады-2019, то очень обрадовался, что попал в список, ведь многие об этом мечтали. Я был на разных соревнованиях различного уровня – и как спортсмен, и как судья, и как зритель, но факелоносцем стал впервые в жизни. Когда нес огонь Студенческих игр, то чувствовал ответственность за город!»

Всего в эстафете приняли участие 12 факелоносцев, среди которых призер международных и всероссийских соревнований по пауэрлифтингу Олег Дремезов, учитель физической культуры школы №9 Алексей Хаванский, преподаватель детской музыкальной школы Анна Скибицкая.

Руководитель студенческих отрядов Удмуртской республики Степан Чирков приехал в Енисейск из Ижевска: «Добирался сюда тремя видами транспорта – сначала был самолет, потом поезд и еще 7-часовая поездка на автобусе. Когда узнал, что придется так далеко ехать, то даже обрадовался. Здорово, что удалось много увидеть и побывать в этом интересном красивом сибирском городе».

В официальных мероприятиях Эстафеты огня приняли участие заместитель министра культуры Красноярского края Ольга Васильева, глава Енисейска Валерий Никольский и председатель Енисейского городского совета депутатов Владимир Арутюнян.

«Огонь Зимней универсиады-2019 объединяет страны и города, ведь многие следят за тем, как проходят этапы эстафеты, – отметила заместитель министра культуры Красноярского края Ольга Васильева. – Даже в 40-градусные морозы в Енисейске все равно получилось яркое и теплое мероприятие!»

Глава Енисейска Валерий Никольский подчеркнул, что включение Енисейска в маршрут Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 – знак большого доверия: «Это доказывает, что мы можем проводить мероприятия высокого уровня, что очень важно, ведь Енисейск готовится к масштабному празднованию своего 400-летия».

Студентка Енисейского педагогического колледжа Галина Гасникова стала завершающим факелоносцем этапа и вместе с главой Енисейска зажгла городскую чашу огня.

«Невероятно волновалась перед стартом, – призналась Галина Гасникова, – Настраивалась, все думала, как это все будет происходить. Сейчас меня переполняет чувство гордости! И очень впечатляет масштаб организации эстафеты, где каждый в команде знает свое дело и все проходит четко».

После окончания бега факелоносцев для гостей и жителей Енисейска в городском Доме культуры им. А.О. Арутюняна прошел праздник с концертной программой, подготовленной в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс».

Из Енисейска огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Канск, где 9 февраля состоится следующий этап эстафеты.

Напомним, этап Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 на территории Красноярского края стартовал 22 января в Норильске. Весь же проект начался 20 сентября в итальянском Турине, где прошла церемония зажжения огня. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 20 городах. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.