Омские бойцы почтут память Владимира Зборовского

Открытый Кубок Омской области по армейскому рукопашному бою, посвященный заслуженному тренеру России Владимиру Зборовскому, пройдет 9 и 10 февраля в Омском велотреке (ул. Вавилова, 45/1). Свои команды выставят ведущие организации региона: школа единоборств «Шторм», ДЮСШ № 30, клубы «Игра», «Александр Невский», «Сатурн-Профи» и другие.

Медали будут разыграны среди детей 9-11 лет (весовые категории: до 25, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45 и свыше 45 кг), младших юношей 12-13 лет (до 33, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 65 и свыше 65 кг), юношей 14-15 лет (до 45, 50, 55, 60, 65, 70 и свыше 70 кг), старших юношей 16-17 лет (до 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 и свыше 80 кг) и мужчин 18 лет и старше (до 60, 65, 70, 75, 80, 85 и свыше 85 кг).

В первый день c 10:00 будут проходить предварительные поединки. Во второй день разыграют призовые места, начало встреч за бронзовые медали – в 10:00. Торжественное открытие и финальные поединки запланированы на 12:00 10 февраля.