Татарстанцы стали победителями первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина

05 февраля 2019 13:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В активе сборной РТ два «золота» и «серебро» соревнований.

В период с 1 по 3 февраля в Пермском крае на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок.

В первый соревновательный день, 2 февраля, состоялись личные соревнования на трамплине К-95.

1. Александр Логинов, Лениногорск – 228,4 балла

2. Данил Садреев, Лениногорск – 221,6 баллов

3. Михаил Пуртов, Свердловская область – 215,2 балла

Во второй соревновательный день, 3 февраля, из-за порывистого ветра было решено провести одну зачетную серию прыжков, по результатам которой выявлены победители командного турнира первенства России.

1. Республика Татарстан – 363,5 баллов. Состав команды: Марс Садреев, Максим Сергеев, Данил Садреев, Александр Логинов;

2. Свердловская область – 302,7 балла;

3. Пермский край – 296,4 балла.