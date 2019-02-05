Татарстанцы стали победителями первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина

В активе сборной РТ два «золота» и «серебро» соревнований.
В период с 1 по 3 февраля в Пермском крае на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок.
В первый соревновательный день, 2 февраля, состоялись личные соревнования на трамплине К-95.
1. Александр Логинов, Лениногорск – 228,4 балла
2. Данил Садреев, Лениногорск – 221,6 баллов
3. Михаил Пуртов, Свердловская область – 215,2 балла
Во второй соревновательный день, 3 февраля, из-за порывистого ветра было решено провести одну зачетную серию прыжков, по результатам которой выявлены победители командного турнира первенства России.
1. Республика Татарстан – 363,5 баллов. Состав команды: Марс Садреев, Максим Сергеев, Данил Садреев, Александр Логинов;
2. Свердловская область – 302,7 балла;
3. Пермский край – 296,4 балла.