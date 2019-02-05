Татарстанцы стали победителями первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 февраля 2019 13:43Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Татарстанцы стали победителями первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина

В активе сборной РТ два «золота» и «серебро» соревнований.

В период с 1 по 3 февраля в Пермском крае на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» прошло первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок.

В первый соревновательный день, 2 февраля, состоялись личные соревнования на трамплине К-95.

1. Александр Логинов, Лениногорск – 228,4 балла

2. Данил Садреев, Лениногорск – 221,6 баллов

3. Михаил Пуртов, Свердловская область – 215,2 балла

Во второй соревновательный день, 3 февраля, из-за порывистого ветра было решено провести одну зачетную серию прыжков, по результатам которой выявлены победители командного турнира первенства России.

1. Республика Татарстан – 363,5 баллов. Состав команды: Марс Садреев, Максим Сергеев, Данил Садреев, Александр Логинов;

2. Свердловская область – 302,7 балла;

3. Пермский край – 296,4 балла.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта