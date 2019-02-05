Юные татарстанские регбисты выиграли открытый турнир в Йошкар-Оле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 февраля 2019 15:05Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Юные татарстанские регбисты выиграли открытый турнир в Йошкар-Оле

В соревнованиях приняли участие команды из Казани, Йошкар-Олы, Московской, Кировской областей и Республики Чувашия.

В Йошкар-Оле на стадионе «Олимп» прошел открытый турнир по регби среди юношей в двух возрастных группах (юноши 2005-2006 и юноши 2007-2008 годов рождения). В соревнованиях приняли участие команды из Казани, Йошкар-Олы, Московской, Кировской областей и Республики Чувашия.

Обе возрастные группы выиграли воспитанники РСШОР «Динамо»: команда РСШОР «Динамо-2005» (тренер П.А.Калашкина) и РСШОР «Динамо-2007» (тренер И.Р.Гарифулллин).

Лучшим игроком команды РСШОР «Динамо-2005» признан Роберт Касимов, а в команде РСШОР «Динамо-2007» лучшим признан Вагиф Мусаев.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта