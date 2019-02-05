Юные татарстанские регбисты выиграли открытый турнир в Йошкар-Оле

05 февраля 2019 15:05 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В соревнованиях приняли участие команды из Казани, Йошкар-Олы, Московской, Кировской областей и Республики Чувашия.

В Йошкар-Оле на стадионе «Олимп» прошел открытый турнир по регби среди юношей в двух возрастных группах (юноши 2005-2006 и юноши 2007-2008 годов рождения). В соревнованиях приняли участие команды из Казани, Йошкар-Олы, Московской, Кировской областей и Республики Чувашия.

Обе возрастные группы выиграли воспитанники РСШОР «Динамо»: команда РСШОР «Динамо-2005» (тренер П.А.Калашкина) и РСШОР «Динамо-2007» (тренер И.Р.Гарифулллин).

Лучшим игроком команды РСШОР «Динамо-2005» признан Роберт Касимов, а в команде РСШОР «Динамо-2007» лучшим признан Вагиф Мусаев.