Определены победители первого тура Личного Кубка РТ по бадминтону

05 февраля 2019 15:06 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Соревнования собрали на одной площадке более 250 спортсменов.

2 – 3 февраля в Центре бадминтона прошел первый тур Личного Кубка Республики Татарстан по бадминтону. Соревнования собрали на одной площадке более 250 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Алексеевского, Сабинского, Камско-Устьинского, Рыбно-Слободского, Чистопольского, Аксубаевского, Кукморского, Алькеевского, Тетюшского, Лаишевского, Нижнекамского, Кайбицкого, Альметьевского, Тукаевского, Атнинского, Бавлинского, Буинского, Нижнекамского, Верхнеуслонского, Заинского, Тюлячинского, Лениногорского районов.

К участию в соревнованиях были допущены победители 6 зональных отборочных этапов, а также лидеры рейтинга РТ прошлого года. Спортсмены выявили сильнейших в двух возрастных группах: 2004 г.р. и старше, 2005 г.р. и младше в одиночном, парном и смешанном разрядах. Всего в течении года будут проведены четыре этапа соревнований.

Победители и призеры 1 тура

2005 г.р. и младше. Мужской одиночный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир – Алексеевский район;

2. Сунгатуллин Айтуган – Алексеевский район;

3. Белых Дмитрий – Казань;

3. Хазиев Исмал – Сабинский район.

2005 г.р. и младше. Женский одиночный разряд:

1. Серегина Мария – Казань;

2. Андреева Валерия – Казань;

3. Терехина Полина – Казань;

3. Фаттахова Диана – Казань.

2005 г.р. и младше. Мужской парный разряд:

1. Хайрутдинов Ильмир/Волков Степан – Алексеевский район/ Нижнекамский район;

2. Галиханов Нияз/Хазиев Исмал – Камско-Устьинский район/Сабинский район;

3. Сабиров Данис/Чугунов Михаил – Казань;

3. Белых Дмитрий/Сунгатуллин Айтуган – Казань/Алексеевский район.

2005 г.р. и младше. Женский парный разряд:

1. Серегина Мария/Ефимова Анна – Казань/Чистопольский район;

2. Андреева Валерия/ Фаттахова Диана – Казань;

3. Терехина Полина/Исаева Анастасия – Казань/Нижнекамский район;

3. Гусева Елизавета/Орешникова Арина – Лаишевский район/Казань.

2005 г.р. и младше. Смешанный парный разряд:

1. Белых Дмитрий/Серегина Мария – Казань;

2. Хазиев Исмал/Андреева Валерия – Сабинский район/Казань;

3. Каримов Рамазан/Назарова Мария – Альметьевский район/Казань;

3. Сунгатуллин Айтуган/Ефимова Анна – Алексеевский район/Чистопольский район.

2004 г.р. и старше (группа А). Мужской одиночный разряд:

1. Валиуллин Тимур – Алексеевский район;

2. Черкасских Егор – Казань;

3. Гелашвили Михаил – Казань;

3. Гареев Таймаз – Казань.

2004 г.р. и старше (группа А). Женский одиночный разряд:

1. Малыгина Мария – Казань;

2. Романко Алина – Казань;

3. Джеджула Дарья – Казань;

3. Усова Людмила – Казань.

2004 г.р. и старше (группа А). Мужской парный разряд:

1. Валиуллин Тимур/Гареев Таймаз – Алексеевский район/Казань;

2. Гущин Иван/Хайриев Ильяс – Чистопольский район/Сабинский район;

3. Василькин Александр/Гелашвили Михаил – Казань;

3. Монич Павел/Черкасских Егор – Казань.

2004 г.р. и старше (группа А). Женский парный разряд:

1. Джеджула Дарья/Иващенко Ольга – Казань/Сабинский район;

2. Кадочникова Екатерина/Редькина Анастасия – Казань;

3. Малыгина Мария/Романко Алина – Казань;

3. Галиахметова Регина/Липовская Кристина – Казань.

2004 г.р. и старше (группа А). Смешанный парный разряд:

1. Василькин Александр/Редькина Анастасия – Казань;

2. Гелашвили Михаил/Романко Алина – Казань;

3. Валиуллин Тимур/Кадочникова Екатерина – Алексеевский район/Казань;

3. Черкасских Егор/Семенова Александра – Казань.

2004 г.р. и старше (группа В). Мужской одиночный разряд:

1. Иванов Адель – Казань;

2. Харисов Ренат – Набережные Челны;

3. Голдобеев Константин – Казань;

3. Назаренко Андрей – Казань.

2004 г.р. и старше (группа В). Женский одиночный разряд:

1. Туринге Яна – Казань;

2. Крайнова Анжела – Алькеевский район;

3. Куренщикова Дарья – Казань;

3. Банцерева Наталья – Набережные Челны.

2004 г.р. и старше (группа В). Мужской парный разряд:

1. Голдобеев Константин/Носов Артур – Казань;

2. Миннегалиев Ильшат/Шигабиев Ильяс – Сабинский район;

3. Губайдуллин Дмитрий/Сабиров Ислам – Альметьевский район/Казань;

3. Зарипов Расим/Иванов Адель – Казань.

2004 г.р. и старше (группа В). Женский парный разряд:

1. Назарова Карина/Туринге Яна – Казань;

2. Рылова Александра/Махиянова Валерия – Казань;

3. Крайнова Анжела/Мубаракшина Рузалина – Алькеевский район/Казань;

3. Воробьева Инна/Калинина Елизавета – Казань.

2004 г.р. и старше (группа В). Смешанный парный разряд:

1. Иванов Адель/Воробьева Инна – Казань;

2. Губайдуллин Дмитрий/Назарова Карина – Альметьевский район/Казань;

3. Сабиров Ислам/Мубаракшина Рузалина – Казань;

3. Калиниченко Дмитрий/Рылова Александра – Казань.