Наталья Антюх наградила победителей открытых Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»   - Советский спорт
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05 февраля 2019 15:08Источник: «Советский спорт»Регион: Санкт-Петербург и область

Наталья Антюх наградила победителей открытых Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»  

Более 1000 спортсменов и любителей зимних видов спорта вышли 2 февраля на старт открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».

На конькобежном стадионе в Калининском районе старт соревнованиям на дистанции 400 метров дал олимпийский чемпион 1976 года, Заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Евгений Куликов.

Победители ледовых стартов определялись в восьми возрастных категориях, самую младшую из которых представляли учащиеся начальных классов общеобразовательных школ нашего города.

Награды лучшим конькобежцам вручали председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Антюх и олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Светлана Журова.

Спортивный праздник сопровождался большой культурной программой: на сцене выступали различные творческие коллективы северной столицы.

Победители и призеры открытых Всероссийских массовых соревнований «Лед надежды нашей» были награждены дипломами, медалями, памятными призами и подарками Министерства спорта РФ и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

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