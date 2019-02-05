Наталья Антюх наградила победителей открытых Всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»  

Более 1000 спортсменов и любителей зимних видов спорта вышли 2 февраля на старт открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
На конькобежном стадионе в Калининском районе старт соревнованиям на дистанции 400 метров дал олимпийский чемпион 1976 года, Заслуженный мастер спорта СССР, президент Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Евгений Куликов.
Победители ледовых стартов определялись в восьми возрастных категориях, самую младшую из которых представляли учащиеся начальных классов общеобразовательных школ нашего города.
Награды лучшим конькобежцам вручали председатель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Заслуженный мастер спорта России, олимпийская чемпионка Наталья Антюх и олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Светлана Журова.
Спортивный праздник сопровождался большой культурной программой: на сцене выступали различные творческие коллективы северной столицы.
Победители и призеры открытых Всероссийских массовых соревнований «Лед надежды нашей» были награждены дипломами, медалями, памятными призами и подарками Министерства спорта РФ и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.