Ватерполисты «Синтеза» дома сыграют с волгоградским «Спартаком» - Советский спорт
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05 февраля 2019 15:09Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Ватерполисты «Синтеза» дома сыграют с волгоградским «Спартаком»

9 и 10 февраля ватерполисты «Синтеза» дома примут волгоградский «Спартак» в рамках 11 тура чемпионата России. Поединки пройдут в плавательном бассейне «Оргсинтез» (ул.Ямашева, 7) и начнутся в 18:00.

Игры стратегически важны для татарстанской команды, поскольку за 4 тура до финиша регулярного сезона соперников в турнирной таблице разделяют всего 4 очка. «Спартак» является непосредственным конкурентом казанцев в борьбе за второе место, которое будет давать преимущество своего поля вплоть до полуфинальной стадии плей-офф.

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