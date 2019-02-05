Ватерполисты «Синтеза» дома сыграют с волгоградским «Спартаком»

05 февраля 2019 15:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 и 10 февраля ватерполисты «Синтеза» дома примут волгоградский «Спартак» в рамках 11 тура чемпионата России. Поединки пройдут в плавательном бассейне «Оргсинтез» (ул.Ямашева, 7) и начнутся в 18:00.

Игры стратегически важны для татарстанской команды, поскольку за 4 тура до финиша регулярного сезона соперников в турнирной таблице разделяют всего 4 очка. «Спартак» является непосредственным конкурентом казанцев в борьбе за второе место, которое будет давать преимущество своего поля вплоть до полуфинальной стадии плей-офф.